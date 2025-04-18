Россияне продвинулись в нескольких населенных пунктах в Донецкой области: обновление карты DeepState
- Российские войска продвинулись в нескольких населенных пунктах Донецкой области, в частности у Разлива и в Константинополе.
- Аналитики DeepState также ранее сообщали об усилении давления на линии Ямполовка – Торское, где россияне пытаются прорвать украинскую оборону.
Россия продолжает наступать на украинские земли. Враг не оставляет стремление захватить как можно больше территорий.
На этот раз российским оккупантам удалось продвинуться в нескольких населенных пунктах в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Где удалось продвинуться россиянам
В ночь на 18 апреля аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, враг продвинулся возле Разлива Донецкой области.
Российские военные продвинулись вблизи Разлива: ситуация на карте
Кроме этого, есть продвижение россиян в Константинополе.
Оккупантам удалось продвинуться в Константинополе в Донецкой области
Напомним, что ранее аналитики сообщали о том, что российские военные наращивают давление на линии Ямполовка – Торское, пытаясь прорвать украинскую оборону и закрепиться на новых позициях. Ситуация на этом участке фронта становится все сложнее, а бои продолжаются почти непрерывно.
Также непростой остается ситуация в районе Белогоровки и Лимана, где позиции буквально переходят "из рук в руки".