Однако Силы обороны продолжают давать мощный отпор оккупантам. Какая ситуация на фронте, главные международные события, а также происходящее в Украине – в материале 24 Канала.

О главном прошедшем дне Враг хочет захватить Времен Яр, жестокие обстрелы на Востоке и Юге: хронология 690 дня войны

06:32, 15 января Великобритания направит в Европу 20 тысяч военных в рамках учений Великобритания отправит 20 тысяч военнослужащих для службы по всей Европе в рамках масштабных учений НАТО в первой половине 2024 года. К слову, Альянс запланировал обучение Steadfast Defender 24 с целью отработки защиты своего восточного фланга. Кроме военных, Британия отправит в Европу и технику – самолеты и корабли.

06:00, 15 января Россияне готовят наступление: в ISW проанализировали В ISW предполагают, что российские оккупационные войска предположительно готовят в ближайшие недели наступательные операции на Востоке и Юге Украины, когда замерзнет земля. Вместе с тем, аналитики подчеркнули, что россияне не будут иметь успеха из-за нехватки сил и личного состава. ISW продолжает оценивать, что, несмотря на зимние погодные условия и состояние местности, российские войска, вероятно, будут пытаться поддерживать или интенсифицировать локальные наступательные операции на востоке Украины, пытаясь перехватить и удержать инициативу. По данным ISW, российские войска не смогут совершить оперативно значимые прорывы,

– подчеркнули аналитики.

03:38, 15 января В российском Курске – громкие взрывы Ночь в русском Курске оказалась тревожной. Местные телеграмм-каналы сообщали о "ярких вспышках" в небе, а также жаловались на мощные взрывы. Яркие вспышки и взрывы в Курске: смотрите видео Власти Курская заявили, что якобы в городе работает ПВО. Впоследствии губернатор Роман Старовойт сообщил, что над Курской областью якобы сбили 3 ракеты. Традиционно оккупанты обвинили Украину в подносе.