Однак Сили оборони продовжують давати потужну відсіч окупантам. Яка ситуація на фронті, головні міжнародні події, а також все, що відбувалося в Україні – у матеріалі 24 Каналу.

Про головне минулого дня Ворог хоче захопити Часів Яр, жорстокі обстріли на Сході та Півдні: хронологія 690 дня війни

06:32, 15 січня Велика Британія направить в Європу 20 тисяч військових в рамках навчань Велика Британія відправить 20 тисяч військовослужбовців для служби по всій Європі у рамках масштабних навчань НАТО в першій половині 2024 року. До слова, Альянс запланував навчання Steadfast Defender 24 з метою відпрацювання захисту свого східного флангу. Окрім військових, Британія також відправить у Європу й техніку – літаки та кораблі.

06:00, 15 січня Росіяни готують наступ: в ISW проаналізували В ISW припускають, що російські окупаційні війська, ймовірно, готують найближчими тижнями наступальні операції на Сході та Півдні України, коли замерзне земля. Разом з тим, аналітики наголосили, що росіяни не матимуть успіху через нестачу сил та особового складу. ISW продовжує оцінювати, що попри зимові погодні умови й стан місцевості, російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або інтенсифікувати локальні наступальні операції на сході України, намагаючись перехопити й утримати ініціативу. За даними ISW, російські війська не зможуть здійснити оперативно значущі прориви,

– наголосили аналітики.

03:38, 15 січня У російському Курську – гучні вибухи Ніч у російському Курську видалася тривожною. Місцеві телеграм-канали повідомляли про "яскраві спалахи" у небі, а також бідкалися на потужні вибухи. Яскраві спалахи й вибухи у Курську: дивіться відео Влада Курська заявила, що буцімто у місті працює ППО. Згодом губернатор Роман Старовойт повідомив, що над Курською областю буцімто збили 3 ракети. Традиційно, окупанти звинуватили Україну в таці.