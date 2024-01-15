Однак Сили оборони продовжують давати потужну відсіч окупантам. Яка ситуація на фронті, головні міжнародні події, а також все, що відбувалося в Україні – у матеріалі 24 Каналу.
Про головне минулого дня Ворог хоче захопити Часів Яр, жорстокі обстріли на Сході та Півдні: хронологія 690 дня війни
Велика Британія направить в Європу 20 тисяч військових в рамках навчань
Велика Британія відправить 20 тисяч військовослужбовців для служби по всій Європі у рамках масштабних навчань НАТО в першій половині 2024 року. До слова, Альянс запланував навчання Steadfast Defender 24 з метою відпрацювання захисту свого східного флангу.
Окрім військових, Британія також відправить у Європу й техніку – літаки та кораблі.
Росіяни готують наступ: в ISW проаналізували
В ISW припускають, що російські окупаційні війська, ймовірно, готують найближчими тижнями наступальні операції на Сході та Півдні України, коли замерзне земля. Разом з тим, аналітики наголосили, що росіяни не матимуть успіху через нестачу сил та особового складу.
ISW продовжує оцінювати, що попри зимові погодні умови й стан місцевості, російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або інтенсифікувати локальні наступальні операції на сході України, намагаючись перехопити й утримати ініціативу. За даними ISW, російські війська не зможуть здійснити оперативно значущі прориви,
– наголосили аналітики.
У російському Курську – гучні вибухи
Ніч у російському Курську видалася тривожною. Місцеві телеграм-канали повідомляли про "яскраві спалахи" у небі, а також бідкалися на потужні вибухи.
Яскраві спалахи й вибухи у Курську: дивіться відео
Влада Курська заявила, що буцімто у місті працює ППО. Згодом губернатор Роман Старовойт повідомив, що над Курською областю буцімто збили 3 ракети. Традиційно, окупанти звинуватили Україну в таці.
ЗСУ збили російський А-50 і пошкодили ІЛ-22
Уночі моніторингові телеграм-канали повідомили, що над акваторією Азовського моря ЗСУ вдалося завдати ударів по двох російських повітряних суднах. За попередніми даними, А-50 було знищено, а ІЛ-22 – був значно пошкоджений і екіпаж попросив термінової посадки в Анапі.
Наразі офіційно у ЗСУ не підтверджували збиття російських літаків, однак низка ЗМІ, посилаючись на власні джерела, підтверджує збиття А-50.