Обо всем, что произошло 10 января на фронте, в тылу и на международной политической арене – читайте в материале 24 Канала.
Днем раньше Залужный под Купянском, с Гринкевичем остался только один контракт: хронология 685 дня войны
Прилет по нефтебазе в Орле: фото последствий
В сети появилось еще одно фото последствий удара по нефтебазе "Орелнефтепродукт" в Орле, по которому попал украинский БПЛА.
В Европарламенте инициируют историческую петицию
В Европарламенте собирают подписи, чтобы лишить Венгрии права голоса. Сбор подписей инициировал Петри Сарвамаа – депутат Финляндии. Он отметил, что из-за действий Орбана работа заблокирована.
Когда депутаты подпишут соглашение, его передадут на рассмотрение Роберти Мецоли.
В Bild заявили, что ВСУ сорвали зимнее наступление Кремля
Издание Bild заявило, что российские оккупанты сделали ставку на попытку обострить ситуацию в Харьковской и Донецкой области. Однако враг понес колоссальные потери в живой силе бронетехнике. Россия – так же далеко от захвата Авдеевки и Купянска, как была и в октябре 2023 года.
Масштабные волны атак со стороны России, кажется, сейчас преодолены, зимнее наступление Кремля сорвано,
– говорится в сообщении.
Теперь стране-террористке придется взимать резервы.
В Харькове оккупанты ударили по детскому оздоровительному центру
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что вечером 9 января оккупанты ударили по детскому оздоровительному центру.
Повреждены территория и помещение. К счастью, в тот момент там не находились люди.
В России за год количество пожаров выросло на 125%
За 2023 год на территории России произошло 939 пожаров. Это – на 125% больше, чем в 2022. Чаще всего в стране-террористке пылали склады.
Рекордсменкой по количеству огоньков стала Московская область. В течение года там было "жарко" 162 раза.