00:53, 10 января

Издание Bild заявило, что российские оккупанты сделали ставку на попытку обострить ситуацию в Харьковской и Донецкой области. Однако враг понес колоссальные потери в живой силе бронетехнике. Россия – так же далеко от захвата Авдеевки и Купянска, как была и в октябре 2023 года.

Масштабные волны атак со стороны России, кажется, сейчас преодолены, зимнее наступление Кремля сорвано,

– говорится в сообщении.

Теперь стране-террористке придется взимать резервы.