00:53, 10 січня

Видання Bild заявило, що російські окупанти зробили ставку на спробу загострити ситуацію у Харківській та Донецькій області. Однак ворог зазнав колосальних втрат у живій силі бронетехніці. Наразі Росія – так само далеко від захоплення Авдіївки та Куп'янська, як була й у жовтні 2023 року.

Масштабні хвилі атак з боку Росії, здається, наразі подолано, зимовий наступ Кремля зірвано,

– мовиться у повідомленні.

Тепер країні-терористці доведеться стягувати резерви.