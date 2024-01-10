Про усе, що відбулося 10 січня на фронті, у тилу та на міжнародній політичній арені – читайте у матеріалі від 24 Каналу.
Днем раніше Залужний під Куп'янськом, з Гринкевичем лишився тільки один контракт: хронологія 685 дня війни
Приліт по нафтобазі в Орлі: фото наслідків
У мережі з'явилося ще одне фото наслідків удару по нафтобазі "Орелнафтопродукт" в Орлі, по якій влучив український БпЛА.
У Європарламенті ініціюють історичну петицію
У Європарламенті збирають підписи, аби позбавити Угорщину права голосу. Збір підписів ініціював Петрі Сарвамаа – депутат від Фінляндії. Він зауважив, що через дії Орбана робота заблокована.
Коли депутати підпишуть угоду, її передадуть на розгляд Роберті Мецолі.
У Bild заявили, що ЗСУ зірвали зимовий наступ Кремля
Видання Bild заявило, що російські окупанти зробили ставку на спробу загострити ситуацію у Харківській та Донецькій області. Однак ворог зазнав колосальних втрат у живій силі бронетехніці. Наразі Росія – так само далеко від захоплення Авдіївки та Куп'янська, як була й у жовтні 2023 року.
Масштабні хвилі атак з боку Росії, здається, наразі подолано, зимовий наступ Кремля зірвано,
– мовиться у повідомленні.
Тепер країні-терористці доведеться стягувати резерви.
У Харкові окупанти вдарили по дитячому оздоровчому центрі
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ввечері 9 січня окупанти вдарили по дитячому оздоровчому центрі.
Пошкоджені територія та приміщення. На щастя, у той момент там не перебували люди.
У Росії за рік кількість пожеж зросла на 125%
Упродовж 2023 року на території Росії сталося 939 пожеж. Це – на 125% більше, аніж у 2022. Найчастіше у країні-терористці палали склади.
Рекордсменкою за кількістю вогників стала Московська область. Упродовж року там було "спекотно" аж 162 рази.