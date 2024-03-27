02:47, 27 марта

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что несколько десятков ракет "Циркон" с повышенной дальностью у врага есть в накоплении. В частности, они могут быть расположены на милитари хабе типа аннексированного украинского полуострова Крым.

И он (враг – 24 Канал) может продолжать время от времени точечный террор с акцентом в частности на столицу,

– отметила Гуменюк.

Пресс-секретарь также добавила, что сейчас для врага приоритетным остается способ террористического давления.