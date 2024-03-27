В среду 27 марта наступили 763 сутки полномасштабной войны России против Украины. Что происходило в этот день на фронте, в тылу и на международной политической арене – читайте ниже в материале 24 Канала.
Днем ранее ВСУ поразили корабль России, Данилов больше не секретарь СНБО: хронология 762 дня войны
Хронология событий 27 марта
В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу
В ночь на 27 марта россияне запустили по Украине "Шахеды" с севера. В ряде областей на Севере и Востоке работала ПВО.
Гуменюк предупредила о точечном терроре, который может осуществлять Россия
Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что несколько десятков ракет "Циркон" с повышенной дальностью у врага есть в накоплении. В частности, они могут быть расположены на милитари хабе типа аннексированного украинского полуострова Крым.
И он (враг – 24 Канал) может продолжать время от времени точечный террор с акцентом в частности на столицу,
– отметила Гуменюк.
Пресс-секретарь также добавила, что сейчас для врага приоритетным остается способ террористического давления.
"Атеш" раскрыл действия россиян в Крыму после поражения "Ямала" и "Азова"
Партизаны "Атеша" рассказали, что россияне после поражения кораблей "Ямал" и "Азов" 24 марта пытаются защитить бухту Севастополя.
Командование Черноморского флота перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту. Также оккупанты пытаются ограничить доступ к 91-му причалу.
Все для того, чтобы обезопаситься от возможных ударов по судам.
В России заявили о "сбитии" 18 воздушных целей
В Белгороде снова раздавались взрывы. Местный губернатор Вячеслав Гладклв заявил о сбитии якобы аж 18 целей.