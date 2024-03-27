02:47, 27 березня

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що декілька десятків ракет "Циркон" з підвищеною дальністю у ворога є в накопиченні. Зокрема, вони можуть бути розташовані на мілітарі хабі типу анексованого українського півострова Крим.

І він (ворог – 24 Канал) може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом зокрема на столицю,

– наголосила Гуменюк.

Речниця також додала, що наразі для ворога пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску.