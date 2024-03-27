У середу 27 березня наступила 763 доба повномасштабної війни Росії проти України. Що відбувалося у цей день на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені – читайте нижче у матеріалі 24 Каналу.
Днем раніше ЗСУ уразили корабель Росії, Данілов більше не секретар РНБО: хронологія 762 дня війни
Хронологія подій 27 березня
У низці областей України оголошували повітряну тривогу
У ніч проти 27 березня росіяни запустили по Україні "Шахеди" з півночі. У низці областей на Півночі та Сході працювала ППО.
Гуменюк попередила про точковий терор, який може здійснювати Росія
Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що декілька десятків ракет "Циркон" з підвищеною дальністю у ворога є в накопиченні. Зокрема, вони можуть бути розташовані на мілітарі хабі типу анексованого українського півострова Крим.
І він (ворог – 24 Канал) може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом зокрема на столицю,
– наголосила Гуменюк.
Речниця також додала, що наразі для ворога пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску.
"Атеш" розкрив дії росіян у Криму після ураження "Ямалу" й "Азову"
Партизани "Атешу" розповіли, що росіяни після ураження кораблів "Ямал" та "Азов" 24 березня намагаються захистити бухту Севастополя.
Командування Чорноморського флоту перекриває хід катерів і виставляє нові загородження на морському вході в бухту. Також окупанти намагаються обмежити доступ до 91-го причалу.
Все для того, щоб убезпечитися від можливих ударів по суднах.
У Росії заявили про "збиття" 18 повітряних цілей
У Бєлгород знову лунали вибухи. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладклв заявив про збиття буцімто аж 18 цілей.