01:18, 26 березня

Глава СБУ Василь Малюк повідомив, що Росія припинила використовувати Кримський міст для постачання зброї та засобів ураження.

Усьому свій час, не прискорюймо події. Потенціал для його повного знищення (Кримського мосту – 24 Канал) у нас звичайно ж є,

– додав посадовець.

За словами Малюка, автомобільне сполучення на переправі обмежили після успішних атак. Кількість потягів, які перевозять зброю, зменшилася з понад 40 одиниць до нуля.