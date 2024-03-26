Вівторок, 26 березня, – це уже 762 доба від початку повномасштабного вторгнення Росії. У цьому матеріалі читайте найголовніше за цей день.
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"Шахеди" на Харків
У Харкові чули вибухи близько 00:38. Міський голова Терехов заявляв про "Шахеди". Крім того, згодом влада інформувала про інші хвилі дронів та роботу ППО.
Повне знищення Кримського мосту
Глава СБУ Василь Малюк повідомив, що Росія припинила використовувати Кримський міст для постачання зброї та засобів ураження.
Усьому свій час, не прискорюймо події. Потенціал для його повного знищення (Кримського мосту – 24 Канал) у нас звичайно ж є,
– додав посадовець.
За словами Малюка, автомобільне сполучення на переправі обмежили після успішних атак. Кількість потягів, які перевозять зброю, зменшилася з понад 40 одиниць до нуля.
Patriot для України
Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що наша держава досить прямолінійно говорить з партнерами щодо передачі ППО. Зокрема, системи Patriot дуже ефективні, але вони дуже здорожчали.
Немає рішень щодо постачання нових батарей ППО, класу Patriot насамперед. Саме Patriot є найбільш ефективним для збиття балістики.
Також, за словами Кулеби, союзники бояться, що Росія може напасти на них і ніби притримують цю якісну систему ППО. Тож затримки з постачанням – політична проблема.
Нардеп Федір Веніславський заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взявся за аудит Сил оборони.
Можемо сказати, що це більше ніж 8 тисяч людей (мобілізованих, які не були на фронті, яких нині вже залучено – 24 Канал),
– сказав обранець.
До того нардеп Давид Арахамія констатував, що виявили "умовно, 8 тисяч осіб, які просто приряджені до Генштабу і не воювали".