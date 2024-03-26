01:18, 26 марта

Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что Россия прекратила использовать Крымский мост для поставки оружия и средств поражения.

Всему свое время, не ускоряем события. Потенциал для его полного уничтожения (Крымского моста – 24 Канал) у нас конечно же есть,

– добавил чиновник.

По словам Малюка, автомобильное сообщение на переправе ограничили после успешных атак. Количество поездов, которые перевозят оружие, уменьшилось с более 40 единиц до нуля.