В Институте изучения войны считают, что такие задержки в оказании помощи могут повлиять на долгосрочные военные действия Украины.

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Как задержка западной помощи может повлиять на события на фронте

ISW опубликовал аналитический отчет, где описал, к чему может привести прекращение западной помощи для Украины.

По оценкам ISW, прекращение западной помощи Украине, вероятнее всего, приведет к окончательному краху способности Украины защищаться и сдерживать российские вооруженные силы и позволит российским войскам продвинуться на запад Украины, ближе к границам стран-членов НАТО,

– отмечают аналитики.

В сводке также говорится о том, что газета Financial Times (FT) сообщила 9 февраля, что Украина испытывает нехватку артиллерии на фоне задержки американской помощи и ожидаемого невыполнения Европой обязательств по поставке Украине миллиона артиллерийских снарядов в марте 2024 года.

Известно, что неназванный высокопоставленный военный чиновник США заявил FT, что задержка американской помощи рискует создать "воздушный пузырь" или "дыру в шланге" западной помощи Украине и оставить наше государство без западной помощи на неопределенный период времени.

По его словам, Пентагон особенно обеспокоен способностью Украины поддерживать свои системы ПВО и поставки боеприпасов, а высокопоставленный европейский дипломат предупредил, что Украине будет трудно даже поддерживать свои нынешние позиции без западных материальных средств.

Также в аналитическом отчете говорится, что другой европейский чиновник выразил беспокойство по поводу способности Европы заменить тот объем помощи, который ранее предоставляли Украине США. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила агентству Bloomberg 8 февраля, что Украина сталкивается с "критической нехваткой" военной техники, особенно ракет и перехватчиков. "Украинские военные чиновники недавно предупредили, что Украина нормирует средства ПВО и боеприпасы, пытаясь адаптироваться и реагировать на масштабные удары российских беспилотников и ракет", – сообщили эксперты в ISW.

Помощь для Украины

По данным Института изучения войны (ISW), с начала полномасштабного вторжения России европейские партнеры предоставили Украине сумму на уровне 148,5 миллиардов долларов. Важно отметить, что сюда входит еще и последний пакет помощи на 50 миллиардов евро.