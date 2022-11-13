Как повлияет зима на наступательные действия в войне в Украине: версия NYT

Эксперты считают, что зима в Украине приведет к замедлению наступления с обеих сторон. И этого, безусловно, очень хотели бы в Москве.

Американские лидеры говорят, что Москва, вероятно, продолжит атаковать украинские войска, базы, инфраструктуру и электросети, но произойдет замедление военного наступления с обеих сторон. И эта зимняя пауза может длиться до полугода. Однако от украинцев тоже ожидают действий.

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Почему погода может повлиять на наступление

Дождь, снег и мягкая почва в конце ноября замедлят передвижение обеих сторон. Затем, когда температура упадет и земля замерзнет, танкам и грузовикам будет легче передвигаться. Однако возможность сильных снегопадов и мороз могут усложнить для плохо оснащенной русской армии любое новое наступление. Так что от оккупантов новых широкомасштабных наступлений не ожидают.

Так что аналитики считают, что война перейдет в новую фазу. По словам официальных лиц США, Россия, скорее всего, усилит свои атаки на инфраструктуру, чтобы запугать украинцев. Украина может развернуть скрытую кампанию, призванную показать, что она может нанести ответный удар даже на территории России.

Украинцы выглядят так, как будто они собираются продолжать саботаж и диверсионные атаки на российские позиции. Это точечные убийства и просто общая диверсия на подконтрольных России территориям внутри Украины,

– сказал Сет Дж. Джонс, старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований.

По словам военных аналитиков, в ходе вероятной зимней паузы обе стороны проведут переподготовку войск и подготовятся к новому наступлению в феврале. Представители администрации Байдена заявляют, что очень важно использовать зимнее замедление для возобновления украинских оборонных и наступательных вооружений.

Россия постарается использовать паузу в свою пользу

По словам американских официальных лиц, из-за проблем с оборудованием и притока новопризванных солдат, которых необходимо будет обучить, Россия, скорее всего, тоже надеется использовать зимнюю паузу для восстановления.

Для Украины зимние условия усложнят логистику обычных операций по освоению территории, а отсутствие растительности и других укрытий сделает наступление с ограниченной бронетехникой рискованным. А для России, с деморализованными силами и плохо подготовленными позициями, зима, вероятно, станет свидетелем дальнейшего падения морального духа и значительных потерь от открытых ран.

– пишут аналитики Королевского института.

Чиновник из министерства обороны Пан Каль считает, что обе стороны будут обмениваться артиллерийским огнем. Поэтому будет продолжаться, даже если ее интенсивность несколько изменится.