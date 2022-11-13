Американські лідери кажуть, що Москва, ймовірно, продовжить атакувати українські війська, бази, інфраструктуру та електромережі, але відбудеться уповільнення військового наступу з обох сторін. І ця зимова пауза може тривати до пів року. Проте від українців теж очікують дій.

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Чому погода може вплинути на наступ

Дощ, сніг та м'який ґрунт наприкінці листопада сповільнять пересування обох сторін. Потім, коли температура впаде і земля замерзне, танкам і вантажівкам буде легше пересуватиметься. Проте можливість сильних снігопадів і мороз можуть ускладнити для погано оснащеної російської армії будь-який новий наступ. Тож від окупантів нових широкомасштабних наступів не очікують.

Тож аналітики вважають, що війна перейде у нову фазу. За словами офіційних осіб США, Росія швидше за все посилить свої атаки на інфраструктуру, щоб залякати українців. Натомість Україна може розгорнути приховану кампанію, покликану показати, що вона може завдати удару у відповідь навіть на території Росії.

Українці виглядають так, ніби вони збираються продовжувати саботаж і диверсійні атаки на російські позиції. Це точкові вбивства та просто спільна диверсія на підконтрольних Росії територій усередині України,

– сказав Сет Дж. Джонс, старший віце-президент Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

За словами військових аналітиків, під час ймовірної зимової паузи обидві сторони проведуть перепідготовку військ і підготуються до нового наступу в лютому. Представники адміністрації Байдена заявляють, що дуже важливо використовувати зимове уповільнення для відновлення українських оборонних та наступальних озброєнь.

Росія постарається використати паузу на свою користь

За словами американських офіційних осіб, через проблеми з обладнанням і приплив новопризваних солдатів, яких необхідно буде навчити, Росія, швидше за все, теж сподівається використати зимову паузу для відновлення.

Для України зимові умови ускладнять логістику звичайних операцій з освоєння території, а відсутність рослинності та інших укриттів зробить наступ з обмеженою бронетехнікою ризикованим. А для Росії, з деморалізованими силами та погано підготовленими позиціями, зима, ймовірно, стане свідком подальшого падіння морального духу та значних втрат від відкритих ран,

– пишуть аналітики Королівського інституту.

Високопосадовець з міністерства оборони Пан Каль вважає, що обидві сторони обмінюватимуться артилерійським вогнем. Тож триватиме, навіть якщо її інтенсивність дещо зміниться.