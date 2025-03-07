В течение этих суток на фронте произошло 138 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

Согласно сводке Генштаба, на Харьковском направлении украинские войска отбили 3 российские атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг проводил 5 штурмов позиций украинских защитников в районе Загрызово. Однако, им удалось отбить все атаки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны неподалеку Ивановки, Балки Журавки, Ямполовки и в направлении Григорьевки.

На Северском направлении в течение дня враг совершил безрезультатную попытку наступления на позиции украинских подразделений в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боевых столкновений вблизи Часового Яра и в направлении Ступочек, из них 4 продолжаются до сих пор. Кроме этого, авиаудару подвергся Краматорск.

На Торецком направлении россияне 32 раза атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дилиевки, Крымского, Озаряновки и Торецка. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении захватнические подразделения 17 раз пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Луч, Даченское, Котлино, Надиевка и Андреевка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Однако потери врага являются весьма значительными.

Противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 286 оккупантов, 138 из них – безвозвратно. Также уничтожен танк, семь автомобилей, четыре антенны управления БпЛА, два мотоцикла, семь БпЛА, два генератора, пять терминалов спутниковой связи, также повреждены два танка, три автомобиля и боевая бронированная машина врага,

– отмечают в Генштабе.

На Новопавловском направлении россияне 5 раз атаковали вблизи Константинополя, Скудного и Бурлацкого. Однако получили отпор.

На Гуляйпольском направлении враг 5 раз атаковал в районах Привольного и Новоселки.

Украинским защитникам удалось отбить 10 штурмовых действий оккупантов на Ореховском направлении в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков, Нестерянки, Каменского и Пятихаток, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении россияне не проводили наступательных действий.

В Курской области украинские воины отбили 29 атак россиян, два столкновения до сих пор продолжаются. С начала суток враг нанес 22 авиационных ударов, а также сбросил по позициям украинских войск и населенных пунктах 31 управляемую авиационную бомбу и совершил 427 артиллерийских обстрелов.