Сообщает 24 Канал со ссылкой на Центра национального сопротивления.

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Геббельсовщина на стероидах

Нынешняя Россия – не о "победе" над фашизмом, а его реванш в новом амплуа.

Путин строит свою "великую Расию" на костях, депортациях, концлагерях, пропаганде и культе смерти. Он не просто следует за Гитлером – он пытается его превзойти. И знаете что? Местами он это уже сделал,

– отмечает ведущая в видео.

Пропагандистская машина России достигла уровня, который превосходит гитлеровскую. Ложь стала государственной политикой, а каждое телешоу – инструментом идеологической обработки. Ежедневные истерики на росТВ о "нацистах в Киеве" и "великой победе" во Второй мировой войне, георгиевские ленты на улицах, портреты Сталина, марши детей в униформе – это отражение России сегодняшнего дня.

"Кремль больше не прячется. Он сам назначил себя "антифашистом", чтобы легализовать собственный фашизм. Потому что, как говорил Черчилль, "фашисты будущего будут называть себя антифашистами". И будущее наступило. Оно пахнет дымом из горящих украинских городов и звучит "катюшей" из колонок в фейковых "ДНР" и "ЛНР". С фильтрационными лагерями, депортациями, уничтожением городов, маршем колонны смерти через Бучу, Мариуполь, Херсон, Купянск", – отмечается в видео.

"Волонтерство" на временно оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Украины наблюдается феномен, который по определению нельзя называть волонтерством. Речь идет о так называемых "волонтерах победы" – людей, которых принудительно привлекают к участию в кремлевских пропагандистских мероприятиях.

Вместо того, чтобы проводить время за учебой или другими привычными делами, школьники и студенты становятся частью пропагандистской машины Кремля. Учителя прямо в классах объявляют: "Иванов, Петрова, завтра идете не на уроки – вы теперь волонтеры". Выбора нет, ведь сопротивление грозит изгнанием из школы или потерей стипендии и работы.

Но на самом деле эти "волонтеры" выполняют роль не только в пропагандистских мероприятиях, таких как празднование 9 мая. Их главная обязанность – это подготовка к осеннему фарсу, что вот-вот начнется. В сентябре в России планируют провести псевдовыборы, где эти "волонтеры" будут выполнять роль наблюдателей, фиксируя явку и рисуя фальшивые результаты.

Россияне готовят старшеклассников к роли надзирателей. Не педагогов, не будущих лидеров, а обслуги для диктатуры,

– отмечают в видео.

Таким образом, "волонтеры победы" – жертвы системы, которую использует Кремль для распространения своей пропаганды. Таким образом оккупанты пытаются стереть наше будущее.

"Уроки мужества" и "порталы победы"

Так называемые "порталы победы" – это не просто занятия, на которых должны учить истории. На таких уроках школьники вынуждены исполнять роли "героев 41-го", маршировать, слушать голос за кадром о "великой Расии" и героизме "наших дедов".

Это не образовательный процесс, а процесс формирования биороботов, готовых отдать свою жизнь за "родину", которую они не выбирали.

Не менее странными выглядят "уроки мужества" на которые приходят "ветераны" лет 40 с медалями "за штурм Лимана" и рассказывают детям, как "звездские украинцы" обстреливали "русский мир".

И если на территории России все эти "уроки" еще можно увидеть как часть государственной идеологии, то на временно оккупированных территориях Украины эти методы стали частью тотального контроля. Если откажешься от участия в таких мероприятиях – получишь проблемы в школе, или в ВУЗе.

"Все это – не "воспитание памяти". Это массовая подготовка к новой войне. История здесь не о 1945 году. История – о будущем 2025, 2026, и далее по линии фронта. Потому что они готовят не школьников. Они готовят солдат. Для очередной мясорубки. Для еще одной "спецоперации", – отмечают в ЦНС.

Как Кремль издевается над историей "Диктантом Победы"

На временно оккупированных территориях Украины появилась новая массовая кампания, которую кремлевская пропаганда устроила под видом “Диктанта Победы”. Это официальная государственная акция, в которую привлекаются люди всех возрастов – от детей до взрослых, независимо от их уровня образования или знаний.

Участникам, начиная с пятилетних детей, предлагается написать тексты, прославляющие советские времена и "победу" России во Второй мировой войне.

Такие акции не имеют целью сохранение памяти о прошлом, а выступают как инструмент массовой манипуляции. Это принудительное переписывание истории, которое должно служить оправданию геноцида и насилия, которое осуществляет Россия в Украине.

Как Путин пытается приватизировать победу над фашизмом

Глава Кремля Владимир Путин продолжает манипулировать историей, пытаясь "приватизировать" победу над фашизмом, которую он подавляет и искажает в соответствии со своими политическими амбициями. В частности он пытается стереть из истории вклад других наций, таких как Украина, США, Великобритания и Франция, в борьбе против нацизма.

8 миллионов украинцев погибло во второй мировой войне. Это каждый пятый погибший на этой войне украинец. В рядах красной армии воевало более 7 миллионов украинцев. Более 2500 – Герои советского союза. И теперь кто-то из Москвы говорит, что Украина ни при чем? Это не просто плевок. Это расправа над памятью,

– отмечает ведущая в видео.

Так же Путин пытается преуменьшить вклад США, Великобритании и Франции. А также влияние ленд-лиза, открытие второго фронта и высадку в Нормандии. Сегодня Кремль пытается это подать как "вспомогательную операцию".

И именно на этом цинизме Кремль строит свою современную политику. Память о погибших в войне пытаются не почтить, а использовать как инструмент для новых войн.

"Сегодняшняя Россия не победительница фашизма, она его реинкарнация. С новыми методичками, новыми детскими маршами, новыми "диктантами", "порталами", "волонтерами". Это новая версия старого зла, которое снова стучится в двери Европы. Мир должен наконец посмотреть правде в глаза: Кремль не празднует победу над фашизмом. Кремль празднует свое право быть фашизмом. Со своим лидером, презирающим жизнь. Со своей пропагандой, переплюнувшей Геббельса", – резюмировали в ЦНС.