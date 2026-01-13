Ставка Кремля на ОПК из-за войны в Украине ощутимо бьет по россиянам, – ISW
- Усиленная поддержка оборонно-промышленного комплекса в России вызывает экономические проблемы, такие как рост цен и инфляция.
- Налоговые изменения и высокие ипотечные ставки усложняют финансовое положение россиян, снижая доступность жилья и увеличивая расходы на жизнь.
Население России все больше ощущает экономические последствия политики Кремля, который продолжает отдавать приоритет оборонно-промышленному комплексу. Усиленная поддержка ОПК обходится россиянам дорого.
Расходы на войну в Украине российские власти переложили на своих граждан. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.
Что происходит в России?
Аналитики отмечают, что 12 января первый вице-премьер-министр России Денис Мантуров заявил российскому диктатору Владимиру Путину о росте промышленного производства в 2025 году, прежде всего в рамках оборонной отрасли.
В то же время, по данным ISW, усиленная поддержка оборонно-промышленного комплекса обходится россиянам дорого. Банки перекладывают финансовое давление, связанное с военными заказами, на потребителей.
Дефицит рабочей силы и конкуренция между оборонным и гражданским секторами привели к росту средних зарплат в промышленности. Это подпитывает инфляцию и вызывает скачки цен.
Аналитики напоминают, что ряд крупных гражданских производителей во второй половине 2025 года перешла на четырехдневную рабочую неделю и объявила о сокращении персонала из-за падения спроса. Кроме того, большинство ипотечных ставок на коммерческое жилье в России в январе 2026 года превышали 20%, что делает приобретение жилья недоступным для значительной части населения.
Обратите внимание! В ноябре 2025 года Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость с 20% до 22%, что дополнительно увеличивает финансовую нагрузку на граждан и перекладывает расходы войны против Украины на российское общество.
В ISW подчеркивают, что усиление экономического давления Запада на Россию и дальнейшая поддержка Украины остаются критически важными факторами, которые могут заставить Кремль пересмотреть свои военные планы и пойти на компромиссы между продолжением войны и уровнем жизни населения.
Что известно об атаках на российскую оборонную промышленность?
Утром 13 января стало известно, что в Таганроге мог быть атакован завод "Атлант Аэро", который производит боевые беспилотники и космическую продукцию. Завод является важным производителем FPV систем управления и комплексов РЭБ и начал работу в 2023 году.
Дальнобойные дроны СБУ атаковали арсенал ГРАУ в Костромской области, расположенный в 900 километрах от границы Украины. Это уже пятый арсенал ГРУ, пораженный Украиной, и он является самым отдаленным из всех предыдущих целей.
В конце 2025 года, украинские военные нанесли удар по российскому военному аэродрому в Адыгее и поразили ремонтное подразделение в Донецкой области. В результате предыдущих атак были уничтожены радиолокационные станции на аэродроме "Бельбек" в Крыму.