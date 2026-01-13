Ставка Кремля на ОПК из-за войны в Украине ощутимо бьет по россиянам, – ISW

Население России все больше ощущает экономические последствия политики Кремля, который продолжает отдавать приоритет оборонно-промышленному комплексу. Усиленная поддержка ОПК обходится россиянам дорого.

Расходы на войну в Украине российские власти переложили на своих граждан. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

Смотрите также Россия адаптирует свои БпЛА для ударов по украинским дронам-перехватчикам и самолетам, – ISW

Что происходит в России?

Аналитики отмечают, что 12 января первый вице-премьер-министр России Денис Мантуров заявил российскому диктатору Владимиру Путину о росте промышленного производства в 2025 году, прежде всего в рамках оборонной отрасли.

В то же время, по данным ISW, усиленная поддержка оборонно-промышленного комплекса обходится россиянам дорого. Банки перекладывают финансовое давление, связанное с военными заказами, на потребителей.

Дефицит рабочей силы и конкуренция между оборонным и гражданским секторами привели к росту средних зарплат в промышленности. Это подпитывает инфляцию и вызывает скачки цен.

Аналитики напоминают, что ряд крупных гражданских производителей во второй половине 2025 года перешла на четырехдневную рабочую неделю и объявила о сокращении персонала из-за падения спроса. Кроме того, большинство ипотечных ставок на коммерческое жилье в России в январе 2026 года превышали 20%, что делает приобретение жилья недоступным для значительной части населения.

Обратите внимание! В ноябре 2025 года Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость с 20% до 22%, что дополнительно увеличивает финансовую нагрузку на граждан и перекладывает расходы войны против Украины на российское общество.

В ISW подчеркивают, что усиление экономического давления Запада на Россию и дальнейшая поддержка Украины остаются критически важными факторами, которые могут заставить Кремль пересмотреть свои военные планы и пойти на компромиссы между продолжением войны и уровнем жизни населения.

Что известно об атаках на российскую оборонную промышленность?