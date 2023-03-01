В Пентагоне не исключают, что война в Украине может длиться 2-3 года
Источник:CNN
В Пентагоне заявили, что не следует исключать, что война в Украине может растянуться на 2-3 года. Однако в США настроены, что война закончится стратегическим провалом России.
Во время слушаний в Конгрессе США 28 февраля заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что не исключает, что война в Украине может длиться еще 2 – 3 года.
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Окончание войны предсказать сложно
Колин Каль заметил, что сложно предсказать, как долго нужно будет поддерживать Украину в контексте войны.
Мы не знаем точной траектории развития конфликта. Конфликт может закончиться через 6 месяцев, а может, через 2 или 3 года. Президент Байден сказал, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно,
– сказал Колин Каль.
Также он скептически относится к ядерным угрозам России. Он уверен, что Россия не в том положении, чтобы вести такую игру. Однако если Москва таки применит любое ядерное оружие в рамках своего вторжения в Украину, последствия для страны-агрессорки "будут серьезными".
Война должна закончиться стратегическим провалом России
Между тем, помощница министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Валландер подчеркнула, что война в Украине должна закончиться стратегическим поражением России.
Наша позиция состоит в том, что это должно закончиться стратегическим провалом для России, чтобы ни один агрессор, глядя на это по всему миру, не подумал: "О, это хорошая идея, я получу то, что я хочу и не буду платить ни одну цену",
– заявила она.
Валландер также подчеркнула, что любые переговоры должны быть "процессом под руководством Украины", потому что наша страна этого заслуживает.