ВСУ освободили 10 квадратных километров территории в Харьковской области: обзор ситуации на фронте от ISW

Россияне безуспешно пытались продвигаться в Харьковской и Донецкой областях. В то же время ВСУ контратаковали к северу и юго-востоку от Лимана в Донецкой области.

Россияне продолжают применять тактику поднятия флагов. Об этом сообщает ISW.

Что известно о ситуации на фронте?

Аналитики отметили, что на севере Сумской области российские войска провели ограниченные наступательные операции 4 и 5 октября, но не продвинулись вперед. Источники Института изучения войны сообщают, что бои продолжаются вблизи границы к северу от Теткина в Курской области.

Украинская бригада, действующая на севере Харьковской области, опубликовала 3 октября видеозапись и сообщила, что ВСУ освободили 10 квадратных километров лесистой местности к северо-востоку от Волчанских Хуторов (к востоку от Волчанска). Военные сумели очистить этот район от трех российских разведывательных групп.

Вражеские военные корреспонденты утверждали, что оккупанты продолжали наступательные операции в направлении Великого Бурлука 5 октября, однако ISW не нашел никаких доказательств. 4 и 5 октября российские войска продолжали наступательные операции вблизи Купянска и на юго-востоке, но не смогли продвинуться вперед. Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности в направлении Боровой 5 октября.

В Донецкой области представители российских властей усиливают лживые заявления Кремля о продвижении российских войск. Глава так называемой ДНР Денис Пушилин 5 октября заявил, что оккупанты захватили несколько населенных пунктов вблизи Доброполья в течение последней недели и завершили операции по зачистке восточной части Доброполья. Однако ISW сообщил, что российские войска на самом деле находятся в нескольких километрах от городов.

Постоянные преувеличенные заявления российских чиновников о продвижении являются частью когнитивныхвоенных усилий, направленных на то, чтобы представить российское наступление как масштабное и отвлечь внимание от ликвидации Украиной российского выступления к северу от Лимана в последние месяцы,

– пишет Институт изучения войны.

Российские войска провели ограниченные наступательные операции к востоку от Славянска в направлении Николаевки 4 и 5 октября, но без продвижения. ВСУ, по мнению аналитиков, зачистили территорию к западу от Юрковки (к юго-востоку от Славянска) от российских разведчиков. Украинский военный наблюдатель Константин Машовец 29 сентября сообщил, что Силы обороны очистили Орехуватку (к северу от Юрковки) от российских разведчиков, а геолокационные кадры, показанные 3 октября, но, вероятно, были сделаны ранее, показывают, как украинские войска нанесли удар по российскому военнослужащему к западу от Юрковки.

Оккупанты продолжали наступательные операции вблизи и к юго-западу от Константиновки 4 и 5 октября, но не сумели продвинуться вперед. По данным ISW, российские войска недавно провели операцию по проникновению в Доброполье.

В Днепропетровской области ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на Новопавловском направлении 5 октября. Аналитики подчеркнули, что Минобороны страны-агрессора продолжает использовать тактику поднятия флагов, чтобы делать преувеличенные заявления о продвижении, которые не отражают реалии поля боя.

ISW по-прежнему считает, что тактика поднятия флагов является частью усилий Кремля в рамках когнитивной войны, направленных на преувеличение российских достижений и создание ложного представления о военной мощи,

– сообщили эксперты.

В Запорожской области агрессор проводил ограниченные наступательные операции на Гуляйпольском направлении, а также к юго-востоку и северо-западу от Орехова 4 и 5 октября, но не продвинулся вперед. Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности в Херсонской области 5 октября.

Отметим, что каждый день дорого обходится стране-агрессору. За прошедшие сутки враг потерял 1 540 своих военнослужащих ранеными и убитыми.