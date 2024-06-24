Сколько НПЗ, нефтебаз и терминалов поражено на территории России: Зеленский назвал цифру

Гарант Украины рассказал, сколько уже поражено нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз страны-агрессора. По его словам, цифра достигает более 30 таких объектов.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время поздравления воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с 30-й годовщиной создания подразделения, о чем рассказал в своем телеграм-канале.

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Силы обороны поразили более 30 российских НПЗ и нефтебаз

По словам президента, это одно из лучших боевых подразделений Украины и его результаты положительно повлияли на все стратегические битвы этой войны. Он подчеркнул, что украинцы должны знать и быть благодарными за "минусование" экономического потенциала России, который работает на войну, – за удары по российской нефтепереработке.

Уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз государства-террориста. Для дронов СБУ уже расстояние в полторы тысячи километров не является проблемой,

– сказал Зеленский.

Украинский гарант подчеркнул, что вместе с успехами ГУР и наших Вооруженных Сил Украины это очень весомые результаты, которые приближают справедливое для Украины окончание этой войны и обеспечивают реальную, ощутимую, болезненную ответственность России за все совершенное против Украины.

Президент поблагодарил каждого, кто "наносит потери России, делает мир ближе".