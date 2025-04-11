Сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC Украина.

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Какие цели россиян в Донецкой области

По информации источника издания в Генштабе, основными направлениями российского наступления остаются агломерации в Донецкой области, к которым оккупационные войска приблизились в 2024 году. Говорится о Покровске – Мирноград и Краматорск – Славянск – Константиновка.

Сейчас россияне находятся в 4 – 5 километрах от окрестностей Покровска. ВСУ смогли осуществить несколько контратак, которые задержали россиян на рубеже сел Шевченко – Песчаное – Котлино, чем сорвали планы Кремля по частичной оккупации города. Однако, враг продолжает искать слабые места в обороне украинских защитников.

По агломерации Краматорск – Славянск – Константиновка, то россиянам нужно завершить захват Часового Яра и Торецка, прежде чем начать бои за эти города. О полном контроле над ними пока речь не идет, а бои продолжаются в городской застройке. От позиций врага до окраин Константиновки остается 8 – 10 километров.

Начало весенне-летней кампании России уже состоялось на участке фронта севернее. Россияне смогли прорвать оборону ВСУ на Лиманском направлении. Оккупанты расширили свой плацдарм, наступая одновременно на юг к Лиману и на запад к реке Оскол и городку Боровая.

В издании отмечают, если россиянам удастся достичь этих целей, это усложнит оборону ВСУ, поскольку будет перекрыта логистика на участке фронта вблизи Серебрянского леса, Северска и Славянска.

Чего хотят достичь россияне в Запорожской области

На юге Донбасса и в Запорожской области российское наступление сосредоточено на тактических целях. Российская армия атакует украинские оборонительные позиции, чтобы прорваться к административным границам Донецкой области и, вероятно, зайти на территорию Днепропетровской области. Одна из ближайших целей России – логистический центр ВСУ в поселке Новопавловка, к которому оккупантам осталось преодолеть около 15 километров.

Еще южнее россияне пытаются обрезать логистику Сил обороны, которая зависит от трассы Донецк – Запорожье. Под угрозой здесь оказались села Багатир и Комар. Кроме того, количество атак увеличилось и южнее Запорожья.

Сейчас эти действия не представляют серьезной угрозы для областного центра, по словам источника BBC в украинском военном командовании. На данном этапе Россия пытается усложнить логистику ВСУ между узлами обороны в Орехове и Каменском, захватив высоты рядом.

К слову, источник BBC в Генштабе также сообщил, что в результате масштабного наступления оккупанты планируют окружение или полуокружение Сум. Чтобы этого избежать Силы обороны удерживают остатки плацдарма на Курщине.