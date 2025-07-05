По словам Дмитрия, там враг подготовлен не так, как раньше. Об этом он рассказал в интервью 24 Каналу.

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В каком состоянии армии Украины и России сейчас

"Зевс" говорит, что на Харьковском направлении у россиян не осталось достаточно профессионалов, чтобы выполнять определенные задачи.

Подготовка их сейчас гораздо хуже. Где они преобладают нас, так это в живой силе, в боеприпасах, в артиллерии. Преобладают нас в средствах разведки, дронах,

– отмечает военный.

Однако добавляет, что подготовка оккупантов, их морально-психологическое состояние, напор стал намного меньше, чем был в 2022 году. Тогда как Силы обороны, по его мнению, существенно выросли за время полномасштабного вторжения.

Дмитрий рассказывает, что даже не мог представить такого. По его словам, те подразделения, которые удалось увидеть, действительно изменились в гораздо лучшую сторону. "Зевс" объясняет, что именно в десантно-штурмовых войсках стала лучше структура управления: штабы, НАТОвский образец.

Кроме этого, изменились подход к войне, тактика, способы ведения разведки, огневого поражения, оборудование, фортификационные сооружения. Сейчас все развивается в направлении к современной войне.