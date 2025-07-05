За словами Дмитра, там ворог підготовлений не так, як раніше. Про це він розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

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В якому стані армії України та Росії зараз

"Зевс" каже, що на Харківському напрямку в росіян не залишилось достатньо професіоналів, щоб виконувати певні задачі.

Підготовка їхня зараз набагато гірша. Де вони переважають нас, так це в живій силі, в боєприпасах, в артилерії. Переважають нас у засобах розвідки, дронах,

– зазначає військовий.

Проте додає, що підготовка окупантів, їхній морально-психологічний стан, напір став набагато меншим, ніж був у 2022 році. Тоді як Сили оборони, на його думку, суттєво виросли за час повномасштабного вторгнення.

Дмитро розповідає, що навіть не міг уявити такого. За його словами, ті підрозділи, які вдалося побачити, справді змінилися в набагато кращу сторону. "Зевс" пояснює, що саме в десантно-штурмових військах стала кращою структура управління: штаби, НАТОвський зразок.

Окрім цього, змінилися підхід до війни, тактика, способи ведення розвідки, вогневого ураження, обладнання, фортифікаційні споруди. Наразі все розвивається в напрямку до сучасної війни.