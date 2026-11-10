В Киевской области усилят режим светомаскировки, – Ткаченко

Во вторник, 10 ноября, Рада обороны Киевской области приняла ряд решений, направленных на укрепление обороноспособности региона. Одним из них является усиление режима светомаскировки.

Это должно помочь в зимний период. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Что известно о результатах заседания?

В КОВА сообщили, что районы и общины получили поручение согласовать новые требования с бизнесом, жилищным сектором и коммунальными службами. К обсуждению оборонных вопросов также присоединились представители силового блока, руководители профильных подразделений и народный депутат Украины Олег Дунда.

Чиновник отметил, что нововведения вводятся по прямому запросу украинских военных. Ограничения должны помешать врагу ориентироваться во время воздушных атак, когда длятся долгие зимние ночи и сумерки.

Принятые меры должны помочь несколько затруднить действие средств воздушного нападения врага, особенно в период длинных зимних сумерек и ночей. Решение необходимо. На него поступил запрос от военных, и мы должны помочь нашим защитникам,

– рассказал Ткаченко.

Помимо составляющей безопасности, режим светомаскировки преследует и другую цель – снизить нагрузку на энергосистему и побудить жителей и предпринимателей более ответственно относиться к использованию электроэнергии в условиях сложного зимнего периода.

Также участники заседания отдельно рассмотрели готовность добровольческих формирований и подразделений территориальной обороны области к выполнению задач в зимний период, подчеркнув необходимость слаженной и дисциплинированной работы.

Напомним, Сергей "Флэш" Бескрестнов писал, что в Украине могут вернуться к светомаскировке во время ночных вражеских атак. По словам эксперта, причиной такого решения может стать массовое оснащение российских дронов и ракет оптической системой ориентирования.