На Київщині посилять режим світломаскування, – Ткаченко

Це має допомогти у зимовий період. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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Що відомо про результати засідання?

В КОВА розповіли, що райони та громади отримали доручення узгодити нові вимоги з бізнесом, житловим сектором і комунальними службами. До обговорення оборонних питань також долучилися представники силового блоку, керівники профільних підрозділів і народний депутат України Олег Дунда.

Посадовець зазначив, що нововведення запроваджують за прямим запитом українських військових. Обмеження мають завадити ворогу орієнтуватися під час повітряних нападів, коли тривають довгі зимові ночі та сутінки.

Наявні заходи повинні допомогти дещо ускладнити дію засобів повітряного нападу ворога, особливо в період довгих зимових сутінків та ночей. Рішення необхідне. На нього є запит від військових і маємо допомогти нашим оборонцям– розповів Ткаченко.

Окрім безпекової складової, режим світломаскування має й іншу мету – зменшити навантаження на енергосистему та спонукати жителів і підприємців відповідальніше ставитися до використання електрики в умовах складного зимового періоду.

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Також учасники засідання окремо розглянули готовність добровольчих формувань і підрозділів територіальної оборони області до виконання завдань у зимовий період, наголосивши на необхідності злагодженої та дисциплінованої роботи.

Нагадаємо, Сергій "Флеш" Бескрестнов писав, що в Україні можуть повернутись до світломаскування під час нічних ворожих атак. За словами експерта, причиною такого рішення може стати масове оснащення російських дронів та ракет оптичною системою орієнтування.