Украинцы и партнеры изобрели 5 способов прокачать дрон, чтобы обойти российские РЭБ, – WSJ

За пределами Китая Киев является мировой столицей беспилотников с большими возможностями для тестирования, ведь здесь летают только военные самолеты. Поэтому западные компании активно финансируют разработки украинцев.

РЭБ заглушает сигналы, которые посылают БПЛА на радиочастотах. Поэтому команды оператора и данные, необходимые для навигации, блокируются, и дрон слепнет. Украинские и европейские компании смогли найти технологические решения, чтобы переиграть россиян, а вот американские пока отстают. К тому же дроны из США сложно модифицировать.

Смотрите также Как "Ланцет", но гораздо лучше: Украина представила барражирующий дрон "Булава", – СМИ

Как Украина противодействует вражеской РЭБ

Компания ISR Defence обновила навигационное оборудование, антенну и видеоканал своего взрывного беспилотника, пытаясь избежать частот, на которые нацелилась Россия. Другие производители дронов сосредотачиваются на том, чтобы сделать свое оборудование более автономным, ограничивая информацию, которую они получают от спутников или операторов,

– приводят данные журналисты.

То есть производители выпускают дроны такими же внешне, как и раньше, но с совершенно другой начинкой. ISR Defence не раз так делала.

Производители подчеркивают: они должны иметь возможность вносить изменения в беспилотники без обычного уровня исследований и разработок. А западные инженеры до того, как продавать изделие в Украину, должны проверить, насколько успешно их беспилотник противостоит помехам от РЭБ и может ли летать без спутниковой связи.

Россияне заполняют "эфир" статическими помехами, поэтому к весне 2023 года Украина теряла около 10 тысяч беспилотников – такие данные привели британцы. Силы обороны пробовали перевести связь беспилотника на другую частоту. Но враг рано или поздно находил ее.

Производители дронов обращают внимание на то оборудование и программное обеспечение, которое фильтрует полезные сигналы, необходимые их БПЛА, от шума, который создают россияне. А беспилотники Quantum Systems имеют систему скачкообразного изменения частоты, которая может автоматически переходить с одной радиочастоты на другую в случае возникновения помех.

Избежать глушения можно и с помощью пиксельной блокировки, когда дрон фиксируется на цели и следует за ней без необходимости дистанционного управления со стороны оператора.

Можно и уменьшить зависимость беспилотников от спутниковых сигналов. Это визуальная навигация, когда беспилотник ориентируется, сравнивая местность, которую он видит через свою камеру, с картой, которую хранит в своих системах.

AeroVironment использует технологию, благодаря которой беспилотник возвращается туда, где он в последний раз имел связь, когда сигнал прерывается, а не падает на землю.