07:39, 20 января

В российских Клинцах Брянской области утром снова раздавались взрывы. Впоследствии российское минобороны заявили, что Клинцовский район якобы пытались атаковать беспилотники.

По их словам, "пе-ве-о" все сбило, а пострадавших и разрушений нет.

Однако интересно, что атакуемая утром 19 января нефтебаза до сих пор горит. Как ранее сообщили источники в спецслужбах, это работа украинской разведки.