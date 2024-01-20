Все, что происходило 20 января на фронте, в тылу и на международной арене – ниже в материале 24 Канала.
Днем раньше На Брянщине горит нефтебаза, атака на Тамбовский пороховый завод: хронология 695 дня войны
Под Брянском снова раздавались взрывы
В российских Клинцах Брянской области утром снова раздавались взрывы. Впоследствии российское минобороны заявили, что Клинцовский район якобы пытались атаковать беспилотники.
По их словам, "пе-ве-о" все сбило, а пострадавших и разрушений нет.
Однако интересно, что атакуемая утром 19 января нефтебаза до сих пор горит. Как ранее сообщили источники в спецслужбах, это работа украинской разведки.
Потери врага
За минувшие сутки враг потерял 750 личного состава. Общие потери врага в живой силе выросли до 375270.
Россия пытается подать масштабные учения НАТО как провокацию
На этой неделе страны начнутся самые большие за последние десятилетия учения НАТО. В России уже начали проводить информационные операции и заявляют о "провокации".
Аналитики Института изучения войны заявили, что риторика окупантов и их информационная операция направлена на то, чтобы представить оборонные действия НАТО в ответ на реальную российскую агрессию на восточном фланге Альянса как провокационные, и цель отвлечь внимание от недавнего агрессивного русского риторики. .
Эксперты напомнили, что недавно Путин угрожал Финляндии, называл Запад "врагом" и неоднократно повторял, что Россия вроде бы воюет, чтобы "победить Запад".
Главное по возведению Генштаба
За прошедшие сутки произошло 103 боевых столкновения.
Самая тяжелая ситуация на Лиманском, Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск поразили 4 артиллерийских средства противника.
Оккупанты в очередной раз запускали "Шахеды"
Вечером 19 января враг запустил по Украине "Шахеды". Отбой раздался в 02:38 20 января.
Вступление в ЕС или НАТО в обмен на территории: получал ли Зеленский такое предложение
Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста, получал ли предложения по вступлению в НАТО и ЕС в обмен на территории нашей страны.
Он подчеркнул, что соответствующие предложения не получал. Следовательно отметил, "о чем здесь думать?".
По меньшей мере 60% разведданных Россия получает через социальные сети
В Генштабе сообщили, что сегодня не менее 60 процентов разведданных спецслужбы противника получают через социальные сети. Необдуманно распространенные фото- и видеоматериалы о деятельности Вооруженных сил Украины становятся для противника одним из основных источников разведывательной информации.
Зеленский обратился к Трампу
Дональд Трамп регулярно "отмечается" скандальными заявлениями о войне России с Украиной и обещает завершить ее "очень быстро". Владимир Зеленский заявил, что будет рад увидеть Трампа в украинской столице, если политик сможет остановить войну в течение 24 часов.
Украинский лидер отметил, что если Трамп действительно имеет "формулу", как прекратить войну, то пусть поделится ею.