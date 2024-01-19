О главных новостях 695 дня войны, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене 19 января пишет 24 Канал.
Обратите внимание "Легкие санитарные потери": какова на самом деле для России ситуация на левобережье Херсонщины
На Закарпатье пограничники открыли огонь, чтобы остановить ухилянцев
У границы с Венгрией 18 января задержали 4 мужчин с резиновой лодкой. Они попытались скрыться.
Чтобы остановить правонарушителей, военнослужащие произвели несколько упреждающих выстрелов. Трое из задержанных являются жителями Херсонской области. Четвертый – Харьковской.
В России криминализировали лозунг "Слава Украине" и запретили символику ОУН и УПА
В стране-агрессоре решили криминализировать лозунг "Слава Украине". Также под запрет попали символики ОУН и УПА.
Британские лорды говорили о готовности вступить в войну с Россией
Бывшая заместитель главы МИД Лана Зеркаль заявила, что Великобритания готова была воевать на стороне Украины, но ее остановили США.
Дело Гринкевича: суд избрал меру пресечения трем подозреваемым
Троим подозреваемым по делу о закупках одежды для ВСУ избрали меру пресечения. Андрею Колотило – содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога. Такую же меру пресечения Владимиру Тимкиву. Третьему – содержание под стражей с возможностью внести залог в размере полумиллиарда гривен.
Палата представителей США поддержала временный бюджет
Палата представителей США поддержала временный бюджет. Его уже отправили Джо Байдену на подпись.
"Есть высокая вероятность, что действительно сейчас вопрос границы будет иметь некое компромиссное решение и разблокируют вопросы финансирования Украины", – предположил народный депутат Железняк.
Сбитый А-50, вероятно, участвовал в параде победы в Москве
Журналисты предполагают, что самолет А-50, сбитый украинскими защитниками 14 января, ранее участвовал в так называемом "параде победы" в Москве.