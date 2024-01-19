01:14, 19 января

Троим подозреваемым по делу о закупках одежды для ВСУ избрали меру пресечения. Андрею Колотило – содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога. Такую же меру пресечения Владимиру Тимкиву. Третьему – содержание под стражей с возможностью внести залог в размере полумиллиарда гривен.