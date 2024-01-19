Про головні новини 695 дня війни, ситуацію на фронті, в тилу та на міжнародній арені 19 січня пише 24 Канал.
Зверніть увагу "Легкі санітарні втрати": якою насправді для Росії є ситуація на лівобережжі Херсонщини
На Закарпатті прикордонники відкрили вогонь, щоб зупинити ухилянтів
Біля кордону з Угорщиною 18 січня затримали 4 чоловіків з гумовим човном. Вони спробували втекти.
Щоб зупинити правопорушників, військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів. Троє з затриманих є жителями Херсонщини. Четвертий – Харківщини
У Росії криміналізували гасло "Слава Україні" та заборонили символіку ОУН і УПА
У країні-агресорці вирішили криміналізувати гасло "Слава Україні". Також під заборону потрапили символіка ОУН і УПА.
Британські лорди говорили про готовність вступити у війну з Росією
Колишня заступниця глави МЗС Лана Зеркаль заявила, що Велика Британія готова була воювати на боці України, але її зупинили США.
Справа Гринкевича: суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним
Трьом підозрюваним у справі щодо закупівель одягу для ЗСУ обрали запобіжний захід. Андрію Колотилу – тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави. Такий же запобіжний захід Володимиру Тимківу. Третьому – тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі пів мільярда гривень.
Палата представників США підтримала тимчасовий бюджет
Палата представників США підтримала тимчасовий бюджет. Його вже відправили Джо Байдену на підпис.
"Є висока ймовірність, що справді зараз питання кордону буде мати якесь компромісне рішення і розблокують питання фінансування України", – припустив народний депутат Железняк.
Збитий А-50, ймовірно, брав участь у параді перемоги у Москві
Журналісти припускають, що літак А-50, який українські захисники збили 14 січня, раніше брав участь у так званому "параді перемоги" у Москві.