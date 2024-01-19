01:14, 19 січня

Трьом підозрюваним у справі щодо закупівель одягу для ЗСУ обрали запобіжний захід. Андрію Колотилу – тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави. Такий же запобіжний захід Володимиру Тимківу. Третьому – тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі пів мільярда гривень.