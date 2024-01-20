Про все, що відбувалося 20 січня на фронті, в тилу та на міжнародній арені – нижче у матеріалі 24 Каналу.
Днем раніше На Брянщині горить нафтобаза, атака на Тамбовський пороховий завод: хронологія 695 дня війни
Окупанти вкотре запускали "Шахеди"
Ввечері 19 січня ворог запустив по Україні "Шахеди". Відбій пролунав аж о 02:38 20 січня.
Вступ до ЄС або НАТО в обмін на території: чи отримував Зеленський таку пропозицію
Володимир Зеленський відповів на запитання журналіста, чи отримував пропозиції вступу до НАТО та ЄС в обмін на території нашої країни.
Він підкреслив, що відповідних пропозицій не отримував. Відтак зазначив, "про що тут думати?".
Щонайменше 60% розвідданих Росія отримує через соціальні мережі
У Генштабі повідомили, що сьогодні не менше 60 відсотків розвідданих спецслужби противника отримують через соціальні мережі. Необдумано поширені фото- та відеоматеріали про діяльність Збройних Сил України стають для противника одним з основних джерел розвідувальної інформації.
Зеленський звернувся до Трампа
Дональд Трамп регулярно "відзначається" скандальними заявами про війну Росії з Україною та обіцяє завершити її "дуже швидко". Володимир Зеленський заявив, що буде радий побачити Трампа в українській столиці, якщо політик зможе зупинити війну упродовж 24 години.
Український лідер зауважив, що якщо Трамп справді має "формулу" як припинити війну, то нехай поділиться нею.