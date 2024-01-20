02:00, 20 січня

Володимир Зеленський відповів на запитання журналіста, чи отримував пропозиції вступу до НАТО та ЄС в обмін на території нашої країни.

Він підкреслив, що відповідних пропозицій не отримував. Відтак зазначив, "про що тут думати?".