Мы находимся в самой противной и долгой стадии войны, в которой не будет скорых побед

О мраке, в который Россия погрузила центр Украины. Не вопрос, как мы с вами каждый в своей семье переживает эту ситуацию. Свечи, умные реле в квартирах, аккуратное вождение авто на темных улицах.

Выстоять под тройным ударом

Мы перетерпим. В конце концов, человек – животное, которое адаптируется ко всему. Но Россия уничтожает украинскую экономику. Никакое производство к этому привыкнуть не может. Нет бизнесов, которые не затронет.

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Стратегия душителей

Нет вариантов, что падение экономики никак не отразится на армии. В условиях, когда мир заходит в глухую рецессию, нам нужно будет просить больше внешней помощи

Россияне не просто терроризируют мирное население, атакуя энергетические объекты. Они нас обескровливают и душат.

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Это – самая противная и самая долгая стадия войны, в которой не будет скорых побед. Потому всем нам сейчас нужно набраться очень много терпения, трезво оценить свои личные ресурсы и зайти в режим максимальной энергоэкономии. В самом широком смысле слова.

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