Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил "выдающееся мужество и стойкость" украинцев в противостоянии российской агрессии. Об этом он сказал 15 августа на брифинге.

Читайте также "Ничего без Украины": в Госдепе опровергли слухи о "тайных переговорах" США и России

Блинкен обратился в Конгресс

Глава Госдепа США призвал американский Конгресс немедленно одобрить запрос Джо Байдена о выделении Украине 24,1 миллиарда долларов. Эти деньги должны пойти на поддержку нашего государства в экономической, безопасной и гуманитарной сферах. Запрос о дополнительном финансировании также должен помочь другим странам, ощущающим последствия российско-украинской войны.

На следующей неделе будет полтора года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Полтора года бомбардировок украинских школ и больниц, превращения пищи и горючего в оружие, убийств и ранений тысяч украинцев и даже похищений украинских детей,

– подчеркнул Блинкен.

Он заверил, что США и другие страны-союзники будут поддерживать Украину, пока она не достигнет продолжительного и устойчивого мира. Эта поддержка помогает нашему государству отстаивать основные принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности. По его словам, усилия партнеров направлены на то, чтобы помочь украинцам бороться за жизнь, свободу и будущее.

Блинкен назвал этот вопрос жизненно важным для международной безопасности. Госсекретарь также назвал вторжение России в Украину стратегическим провалом. Он добавил, что его ведомство работает вместе с Киевом над долгосрочными обязательствами в сфере безопасности. Эти гарантии со стороны других государств помогут Украине сдерживать возможную российскую агрессию в будущем.

Другие заявления Блинкена