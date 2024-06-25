"Россия – наш общий враг": боец из Грузии рассказал, почему защищает Украину

Многие грузины помогают Украине в борьбе против России. И не только финансовой, гуманитарной или иной помощью, но и своим непосредственным участием в войне на территории нашего государства.

Одним из таких является председатель военного комитета Кавказского союза Ладо Гамсахурдия. В эфире 24 Канала военный поделился, почему стал на защиту Украины.

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Украина и Грузия имеют общего врага – Россию

Ладо Гамсахурдия рассказал, что родился в 1991 году в Абхазии, что сейчас незаконно находится под контролем частично признанной Республики Абхазия, что де-факто контролируется Россией. Большинство стран мира признает Абхазию автономной республикой в составе Грузии.

Грузия в августе 1992 года ввела войска в Абхазию, но встретила там вооруженное сопротивление, в частности, со стороны российских и чеченских наемников. Вооруженный конфликт, приведший к потере Грузией контроля над Абхазией, завершился 30 августа 1993 года. В результате более 200 тысяч этнических грузин были изгнаны из Абхазии.

Воспользовавшись военным поражением Грузии в войне 2008 с Россией, абхазские войска при поддержке россиян заняли Кодорское ущелье, которое по соглашению должно было контролироваться грузинской стороной. В сентябре 2008 Россия признала независимость Абхазии.

Поэтому Россия – это наш общий враг. Украина дала возможность совместными силами бороться против русских <..> Думаю, эта война закончится победой Украины, а также восстановится территориальная целостность Грузии,

– подчеркнул боец из Грузии.

Кавказский легион уже более 2 лет воюет на стороне Украины. Ладо Гамсахурдия рассказал, что подразделения получили опыт новой войны, которой мир еще не знал.

Ежедневно новые технологии. Это очень сложная война. Мы здесь учимся. К сожалению, у нас есть потери и раненые. Война оставляет свой отпечаток, но у нас есть мотивация. Мы боремся за свободу своих народов,

– констатировал председатель военного комитета Кавказского союза.