"Замороженное" перемирие или рывок к победе: как зима повлияет на войну

Какой может быть война зимой, и чего вообще ожидать? Было много разговоров со ссылкой на "западные источники", что война зимой "заморозится". Но нет, никто не собирается давать россиянам "передышку" в четыре месяца для "зализывания ран".

Исторический экскурс

Если где-то и когда-то фронт действительно "замораживался" зимой, то разве что во время Первой мировой войны. И то здесь ситуацию определяла не погода, а то, что командование враждовавших армий брало "тайм-аут" для определения целей новой кампании.

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Такое же было во время "странной войны" 1939 – 1940 годов. Но тогда гитлеровская Германия, Великобритания и Франция еще не были готовы вести масштабные бои на суше. Ну и еще к коллекции можно вспомнить, что Армения и Азербайджан согласились на перемирие в ноябре 2020 года именно потому, что армии обеих стран не были готовы вести войну дальше зимой в условиях гор. Но на этих примерах собственно и завершаются аргументы по теме, что в зимний период полномасштабные боевые действия якобы невозможны.

Вспомним – Россия разворачивала свои войска для полномасштабного вторжения в Украину именно в зимний период, то есть в течение декабря 2021 – февраля 2022 годов. И примерно в тот же период Вооруженные Силы Украины проводили мобилизационное развертывание, в том числе вывод войска на полевые рубежи обороны. Зима тогда не помешала готовить и вести наступательные и оборонительные действия, не помешает и сейчас.

Погода не помешает ВСУ

Действительно, погода будет определять многое, если не все. К примеру, если постоянно будут условия, как сейчас – мокрый снег, земля размокает – продвигаться вперед будет сложно хотя бы потому, что легкая бронетехника пройти не сможет. Но ведь зимой бывает и мороз, который буквально "сковывает" почву. И тогда условия становятся прямо противоположными, техника сможет идти вперед.

Погода уже портится сейчас. Но как только возникает "окно" с подходящими метеорологическими условиями, как наши защитники, так и орки пытаются переходить к активным действиям. Ведь каждая из сторон войны имеет свои цели, которых хочет достичь здесь и сейчас.

Россияне хотят удержать свои позиции под Сватовым и наконец-то взять Бахмут (а не то, что обычно берут оккупанты). А наше войско уже работает над тем, чтобы создать условия для дальнейшего продвижения по левобережной Херсонщине. Делает все, чтобы дожать орков под Сватовым и Бахмутом. И уже "целится" двигаться на Мелитополь, чтобы освободить этот город и перерезать россиянам их "коридор" на временно оккупированный Крым.

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Где будет жарко

Относительно возможных направлений действий. Наши взгляды сейчас направлены также на север, на гнездо рашистов в Беларуси, где формируется белорусско-российская ударная группировка, которая в теории может пойти в новое наступление.

Но посмотрим и на юг. До бегства из Херсона россияне на левом берегу начали строить бетонные цилиндры и "пирамидки Вагнера". В теории там и сидели бы те части орков, которые не пошли на корм крабам и уцелели во время переправы через Днепр, чтобы задерживать возможное движение ВСУ вглубь левобережной Херсонщины. Но нет, армия РФ оттягивает оттуда свои войска, перебрасывает на восток и так обнажает юг. Возможно, на таком фоне предположение о том, что до конца декабря ВСУ могут дойти до Крыма, могут стать реальностью.

Военное руководство Украины все эти нюансы с зимним периодом просчитывало наперед. Поэтому, например, еще в начале августа запросило западных союзников, что нам нужна зимняя амуниция с запасом. И легкие машины, что-то вроде HMMVW с противотанковым комплексом TOW, для вылазок, чтобы кошмарить орков.

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Поддерживайте Героев

Да, действительно, и в начале ноября были сигналы, что зимней формы хватает не везде. Но этому действительно есть логическое объяснение – количественное расширение Вооруженных Сил Украины на самом деле еще продолжается. Наше войско сейчас вообще в такой ситуации, когда нужно и в гигантских количествах, но этого все равно будет мало (например, вместе с зимней формой Пентагон сейчас по всему миру скупает все доступные АК-74, и 20 миллионов патронов американцы тоже дают).

Есть факторы, которые на бумаге и не просчитаешь. К примеру, какой будет плотность "буржуек" и надежных укрытий, а также другого необходимого для зимы на единицу фронта в ВСУ. И как с этим будет у рашистов, и какая из сторон будет отставать по количествам и темпам.

Если есть возможность задонатить на зимние нужды наших военных – лучше задонатить здесь и сейчас.

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