02:36, 11 января

10 января в США Совбез ООН провел заседание, посвященное тому, что Россия получает баллистические ракеты от КНДР. Постпред Украины Сергей Кислица во время своего выступления подчеркнул, что русский – это язык агрессора и именно его слышат пленные перед казнью.

Это язык, которым оккупанты получили приказ начать полномасштабную агрессию против Украины. Это язык, который слышат жертвы, когда их насилуют на глазах родных. Это язык, который слышат многие украинские гражданские перед казнью,

– подчеркнул Кислица.

Кроме того, на заседании 7 стран-членов ООН осудили Россию за использование оружия из КНДР.

"Экспорт оружия из КНДР в Россию грубо нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН, которые запрещают государствам-членам ООН закупать оружие или связанные с ними материалы у КНДР… Каждое нарушение делает мир значительно опаснее. И постоянный член Совбеза, охотно идущий на эти нарушения , демонстрирует явное использование своего положения", – отметили в совместном заявлении страны.