02:36, 11 січня

10 січня у США Радбез ООН провів засідання, присвячене тому, що Росія отримує балістичні ракети від КНДР. Постпред України Сергій Кислиця під час свого виступу наголосив, що російська – це мова агресора й саме її чують полонені перед стратою.

Це мова, якою окупанти отримали наказ розпочати повномасштабну агресію проти України. Це мова, яку чують жертви, коли їх ґвалтують на очах у рідних. Це мова, яку чують багато українських цивільних перед стратою,

– наголосив Кислиця.

Окрім того, під час засідання 7 країн-членів ООН засудили Росію за використання зброї з КНДР.

"Експорт зброї з КНДР до Росії грубо порушує численні резолюції Радбезу ООН, які забороняють державам-членам ООН закуповувати зброю або пов'язані з ними матеріали у КНДР…Кожне порушення робить світ значно небезпечнішим. І постійний член Радбезу, який охоче йде на ці порушення, демонструє явне використання свого становища", – наголосили у спільній заяві країни.