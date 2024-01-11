Про усе, що відбулося 11 січня на фронті, у тилу та на міжнародній політичній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Днем раніше Удар по оздоровчому центру в Харкові, Зеленський у Вільнюсі: хронологія 686 дня війни
Невідомі дрони атакують Росію
У Росії знову бідкаються на невідомі безпілотники. Цього разу їх помітили у Ростовській області. Спочатку окупанти заявили, що буцімто збили 2 безпілотники над Ростовською областю.
Потім дрони помітили ще й у Тульській та Калузькій областях. Спочатку там також заявили, що буцімто все збили, руйнувань немає, але згодом виявилося, що один БпЛА вибухнув над технічною спорудою насосної станції на околиці Калуги. Будівля отримала пошкодження.
Безугла заявила, що написала заяву на звільнення зі "Слуги народу"
Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що написала заяву на звільнення з фракції "Слуга народу".
Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину,
– пояснила вона своє рішення.
У Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа
Біля Москви спалахнула масштабна пожежа. Як повідомляють у мережі, в Підмосков'ї в Обухово спалахнув полімерний завод. Площа пожежі перевищує 8000 квадратних метрів.
Члени ООН зібралися на засідання Радбезу
10 січня у США Радбез ООН провів засідання, присвячене тому, що Росія отримує балістичні ракети від КНДР. Постпред України Сергій Кислиця під час свого виступу наголосив, що російська – це мова агресора й саме її чують полонені перед стратою.
Це мова, якою окупанти отримали наказ розпочати повномасштабну агресію проти України. Це мова, яку чують жертви, коли їх ґвалтують на очах у рідних. Це мова, яку чують багато українських цивільних перед стратою,
– наголосив Кислиця.
Окрім того, під час засідання 7 країн-членів ООН засудили Росію за використання зброї з КНДР.
"Експорт зброї з КНДР до Росії грубо порушує численні резолюції Радбезу ООН, які забороняють державам-членам ООН закуповувати зброю або пов'язані з ними матеріали у КНДР…Кожне порушення робить світ значно небезпечнішим. І постійний член Радбезу, який охоче йде на ці порушення, демонструє явне використання свого становища", – наголосили у спільній заяві країни.
Серед постраждалих під час ракетного удару по Харкову є турецькі журналісти.
Росіяни завдали удару по готелю в Харкові
Пізно увечері 10 січня ворог завдав ракетних ударів по Харкову. Під атакою опинився Київський район міста. Попередньо, окупанти завдали ударів ракетами С-300.
В результаті обстрілу пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебували понад 30 цивільних осіб. Також сталося загоряння кількох автомобілів. Наразі відомо про 11 постраждалих, з них 4 – чоловіки віком від 31 до 38 років, 7 – жінки у віці від 23 до 71 року.