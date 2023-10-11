Представитель ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что Россия должна быть наказана, ведь речь идет о существовании международной архитектуры безопасности. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что рассказал Юсов

Как объяснил разведчик, если какая-то страна позволяет себе пренебрегать Уставом ООН и международным правом и не несет за это никакого наказания, то подобные соблазны начинают появляться и у других государств. Тогда деспотические режимы стремятся двигаться дальше.

По его словам, сейчас россияне пытаются удержать временно оккупированные территории. Если дать захватчикам передышку без восстановления украинского суверенитета и без наказания военных преступников, то это спровоцирует их на подготовку к дальнейшим наступательным агрессивным действиям.

Также Юсов ответил на вопрос, сколько времени России нужно для того, чтобы восстановиться полностью и стать "второй армией мира". Он сказал, что есть разные оценки и методики.

Восстановиться до того состояния, которое было – это одна категория. Можно говорить о 10+ лет, может до 20. Но восстановление армии агрессора может происходить с учетом ошибок, используя другие тактики и подходы, не делая ставку на большое количество устаревшего вооружения, ища новые методы,

– объяснил разведчик.

Кроме того, представитель ГУР отметил, что вопрос восстановления армии России зависит от ресурсов. Он напомнил, что финансовый ресурс у оккупантов есть, и в 2024 году военный бюджет у них будет еще больше. Это станет дополнительным вызовом для Украины и проукраинской коалиции.

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