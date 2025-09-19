Более 200 боестолкновений, почти 90 из которых – под Покровском: карта фронта 19 сентября
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Несмотря на постоянные штурмы врага ВСУ мужественно его сдерживают.
Всего за прошедшие сутки состоялось 223 боестолкновения. О ситуации на фронте сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какая ситуация на фронте на 19 сентября?
На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в направлении Бологовки.
На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Новоосинового, Кондрашовки и в направлении Боровой.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Колодязи и в сторону населенных пунктов Шийковка, Новоселовка, Шандриголово, Дерилово, Ставки, Заречное.
Ситуация в Донецкой области: смотрите на карте
На Северском направлении, в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону Ямполя, Дроновки, Выемки, противник 13 раз атаковал позиции украинских войск.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения, захватчик атаковал вблизи Часового Яра, Ступочков, Александро-Шультино и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 17 атак возле Щербиновки, Клебана-Быка, Торецка, Полтавки и в сторону Плещеевки, Русиного Яра, Миколайполья.
Ситуация на Торецком направлении: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники остановили 87 штурмов и наступлений агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Дачное и в сторону Вольного, Красного Лимана, Родинского, Покровска, Новоподгородного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Филиала.
Россияне давят возле Покровска: смотрите на карте
На Покровском направлении наши подразделения наносят оккупантам значительные потери и своими активными действиями лишают агрессора возможности реализации задач наступательной операции.
На Новопавловском направлении враг 27 раз атаковали позиции ВСУ возле Январского, Воскресенки, Поддубного, Малиевки, Камышевахи, Тернового, Новоивановки, Ольговки и в сторону Филиала, Ивановки, Искры, Березового.
Ситуация возле Днепропетровщины: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении противник пять раз наступал в районе населенного пункта Каменское и в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Последние изменения на фронте
По данным ISW, россияне продвинулись вблизи Лимана, Великомихайловки и на западе Запорожской области. Украинские войска провели контратаки в нескольких районах, в частности в Сумской и Харьковской областях.
ВСУ контролируют Купянск и предотвратили использование газовой трубы россиянами для перемещения войск. Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко сообщил в эфире 24 канала, что были нанесены огневые удары, а пользование трубой пока не зафиксировано. Труба расположена на северной окраине города, а не внутри Купянска.
На Покровском направлении российские войска установили антирекорд, осуществив 49 атак по 19 направлениям. В эфире 24 Канала представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский сообщил, что вторым самым горячим направлением был Новопавловский. Однако 12 сентября на второе место вышло Северское направление.