Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Несмотря на постоянные штурмы врага ВСУ мужественно его сдерживают.

Всего за прошедшие сутки состоялось 223 боестолкновения. О ситуации на фронте сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте на 19 сентября?

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в направлении Бологовки.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Новоосинового, Кондрашовки и в направлении Боровой.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Колодязи и в сторону населенных пунктов Шийковка, Новоселовка, Шандриголово, Дерилово, Ставки, Заречное.

На Северском направлении, в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону Ямполя, Дроновки, Выемки, противник 13 раз атаковал позиции украинских войск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения, захватчик атаковал вблизи Часового Яра, Ступочков, Александро-Шультино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак возле Щербиновки, Клебана-Быка, Торецка, Полтавки и в сторону Плещеевки, Русиного Яра, Миколайполья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 87 штурмов и наступлений агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Дачное и в сторону Вольного, Красного Лимана, Родинского, Покровска, Новоподгородного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Филиала.

На Покровском направлении наши подразделения наносят оккупантам значительные потери и своими активными действиями лишают агрессора возможности реализации задач наступательной операции.

На Новопавловском направлении враг 27 раз атаковали позиции ВСУ возле Январского, Воскресенки, Поддубного, Малиевки, Камышевахи, Тернового, Новоивановки, Ольговки и в сторону Филиала, Ивановки, Искры, Березового.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник пять раз наступал в районе населенного пункта Каменское и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

