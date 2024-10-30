Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире 24 Канала высказал мнение, что огромная территория России с одной стороны является ее преимуществом, а с другой – значительной проблемой.

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ВСУ способны уничтожать военные объекты самостоятельно

Яковенко отметил, что Россия сегодня не имеет возможности защитить себя полностью средствами ПВО.

Возможно, как раз в этом стратегия выигрыша Украины. Россия не способна прикрыть себя, а перенос войны на ее территорию – очень удачный ход со стороны Украины,

– озвучил российский оппозиционный журналист.

Рано или поздно, по его убеждению, украинский генштаб перейдет к такой тактике, когда не будет спрашивать Запад по каким объектам и на какую глубину российской территории наносить удары.

В Украине и сейчас есть оружие, которое способно уничтожать российские военные объекты и она это доказала. Я думаю, что перспектива определенного перелома войны вероятна именно в этом направлении,

– отметил Яковенко.

Напомним, в ночь на 28 октября в Воронежской области БпЛА атаковали спиртовой завод в населенных пунктах Красное и Анна. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что такие заводы в России используются не только для изготовления спирта, но и топлива для нужд российской армии.

А в ночь на 27 октября регионы России попали под массированную атаку дронов, в частности Тамбовский, Белгородский, Брянский, Липецкий, Орловский, Курский, Воронежский. В Тамбовской области по информации жителей села Новомикольское возник пожар на диспетчерской станции "Транснефть-Дружба", рядом расположен Мичуринский НПЗ.