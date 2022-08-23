Украинцы имеют лишь один шанс не обречь себя на вечную войну с россией

Как нанести россиянам такой физический вред, чтобы они навсегда прекратили к нам лезть. Это невозможно.

Сказка о кощее – совсем не сказка

Невозможно нанести россиянам такой физический вред, чтобы они прекратили к нам лезть. Ибо чем больший вред нанести, тем больше будет жажда мести в каждом следующем поколении. Мне не нравится идея обречь все последующие поколения украинцев бесконечно воевать с россией.

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Из детских сказок вы наверняка слышали словосочетание "кощей бессмертный". Что это значит, хорошо объяснил казахский писатель, поэт и дипломат Олжас Сулейменов, читавший древнерусскую литературу глазами знатока тюркских языков.

"Кош" – это кибитка на колесах (отсюда украинское "кіш" в разных значениях, а в венгерском "коч" – вагон). "Чи" – это тюркский суффикс профессии или образа жизни. "Кошчи" – кочевник. Кошчи, кочевник был "бессмертным", потому что степь выбрасывала на русские города бесконечные волны кочевников, сколько бы раз нападение не было отбито. И однажды ресурсов Руси не хватило.

Разобрать россию на кирпичи

Невозможно физически победить 140-миллионную империю. Ее можно победить лишь институционально – путем принципиальных преобразований. Империя должна прекратить существование, нет другого пути.

Первая мировая война закончилась желанием Антанты физически победить Германию. Нанести ей такой вред, чтобы она больше не поднялась. Что было дальше, мы знаем. Она поднялась.

После второй мировой эта ошибка рисковала повториться. Комиссия Моргентау предлагала уничтожить германскую промышленность и превратить Германию в слабую аграрную страну. Но нашлись мудрые люди, которые поняли, чем это чревато в следующем поколении. Вместо плана Моргентау был реализован план Маршалла – превращение Германии в демократическую страну с открытым обществом и свободной экономикой.

россии не нужен план Маршалла – подобный план нужен Украине. россии требуется деколонизация – реконструкция постимперского пространства на принципах, провозглашенных ООН. Не все новые государства будут демократическими, не все будут ориентированы на Европу. Но агрессивная империя с ядерным оружием прекратит свое существование и никогда не будет угрожать ни Украине, ни миру.

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И мне кажется, что отношения Украины с независимыми татарстаном, башкортостаном, республикой саха или, скажем, сибирской республикой будут очень неплохие.

Ну а если где-то внутри МКАД или в районе рязани останется небольшое государство российских фашистов, то оно не будет иметь экономическую и военную способность разрушить нашу страну. Хочется зиговать – пусть зигуют у себя на болотах, никому не мешая, и устраивают кулачные бои стенка на стенку, как было заведено в древности.

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