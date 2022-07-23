На фронтах Украины сейчас затишье перед бурей, но буря продлится недолго

Сейчас фронт практически находится в статике. Это то, что россияне называют оперативной паузой или, как сказал путин, "отдохнуть". Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Странная "тишина" нового взрыва войны

По всей линии фронта продолжаются тактические бои локального значения. Наиболее интенсивно бои проходят на востоке и на Харьковском направлении.

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Все понимают, что это такое "затишье" в кавычках. Говорю в кавычках, потому что обстрелы все-таки продолжаются. Да и те же локальные бои постоянно есть. Поэтому это затишье перед бурей.

Перелом уже близко

То есть россия пойдет дальше, чтобы захватить всю Донецкую область и, соответственно, выйти на ее админграницы, а Украина планирует свое контрнаступление, чтобы деоккупировать территории. Интенсивные бои будут продолжаться еще до конца сентября.

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Многие забывают, что еще относительно недавно враг был вплотную к Николаеву. Отбросили россиян оттуда наши военные. Так что это, если не контрнаступление?

Недавно был отчет то ли Генштаба, то ли ОК "Юг", в котором было сказано, что суммарно на юге было освобождено более сорока населенных пунктов. Украина их освободила в процессе контрнаступления. Отсюда следует, что армия свое дело делает.

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