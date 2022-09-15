Конец империи неизбежен: почему война путина против Украины обречена захлебнуться
Источник:фейсбук Валерия Пекаря
Вопрос мотивации российских солдат – один из критически важных вопросов нынешней войны, потому что от этого зависит, когда и с какими нашими потерями она завершится.
Четыре "источника" войны
Модерные государства воюют силами граждан, знающих, что они защищают. Домодерные, архаические государства не имеют граждан, только подданных. У них есть несколько вариантов.
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1. Наемники. Армия сплошных наемников-профессионалов может творить чудеса, но только в локальных конфликтах, ведь профессионалов по определению не может быть много. На большую войну не хватит.
2. Деньги. Социальные низы, зажатые долгами, безработицей и безнадежностью, выбирают войну как способ вырваться, как социальный лифт из подземелья. Качество таких бойцов минимальное, военными профессиями они обычно не способны овладеть. Их судьба – пушечное мясо.
3. Идеология. Государство может попытаться путем пропаганды побуждать людей идти на войну ради каких-либо ценностей. Но у домодернового государства нет граждан, у него есть подданные, которые по определению не воспринимают идеологии.
4. Принудительная мобилизация и ужас. Для этого недостаточно авторитаризма – нужен тоталитаризм, всевластие силовиков. Тоталитаризм же быстро уменьшает качество человеческого капитала. Отсюда – низкая способность систем управления. Марк Солонин доказал, что Красная армия, несмотря на сталинский авторитаризм, три раза полностью разбегалась.
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Недоимперию похоронит недоимператор
Чем сейчас располагает путин? Немного наемников, но недостаточно. Нетрудоспособной идеологией. Небольшым корпусом армейской касты – профессионалов, которые имеют свою собственную идеологию и не очень-то воспринимают путина. Немного денег, массово гонящих на войну социальные низы, но не способных создать современную армию. Немного ужаса в виде кадыровских "заградотрядов". Из этого микса возникает очень, очень большая армия, но слабо обученная, слабо сплоченная, слабо мотивированная (а также голодная и раззутая).
Рядовой россиянин из "глубинного народа" поддерживает войну в Украине, но совсем не хочет на ней умирать. Он одобряет войну по телевизору. Возможна ли в таких условиях тотальная мобилизация, о которой кричат российские "ястребы"? Для этого требуется тоталитаризм, а для его внедрения нужно время, хотя бы несколько лет. В условиях обычного авторитаризма российское население скроется от призыва всеми возможными способами. Есть и экономические и логистические проблемы.
В такой ситуации режим прибегает к отчаянным решениям. Первое – формирование национальных батальонов. Поскольку не работает российский национализм (национализм – идеология свободных людей, а не рабов; национализм и модерность почти синонимы), то, может, сработает татарский, башкирский или ингушский национализм?
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Второе – формирование частных армий. Аналогичное по сути решение перевести мобилизацию на кого-то другого – если не на местные власти национальных республик, то на руководителей государственных корпораций ("олигархи" в россии – не самостоятельные игроки, а такие же полугосударственные корпорации). Удачный шаг к гражданской войне, ведь лояльность наемников к конкретному работодателю всегда выше, чем к абстрактной империи.
Конец империи неизбежен. Она распадется на два – три десятка государств. И на этом начнется новая страница истории – более безопасная для Украины, Европы и мира.
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