Кто и зачем, кроме России, охотится на "голову" свободной Украины

Наше поколение не знает, что такое мир без базовых прав и свобод. Возможно, поэтому нам так сложно осознать и принять сегодняшнюю реальность: лагерь диктаторов во главе с КНР действительно начал свой "крестовый поход" к восстановлению мирового тоталитаризма.

Вдохновленный монстром СССР

Советский Союз, которому удалось. Более тоталитарный. С принудительной медициной, лагерями перевоспитания, принудительным трудом, пожизненными заключениями без приговоров, принудительными браками, разрешением одной касте насиловать и издеваться над другой…

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Все это, но в кубе, потому что на службу себе диктаторы поставили технологии, позволяющие контролировать каждый шаг.

Диктатурам нужна сакральная жертва

Украина необходима как первая важная стратегическая и символическая победа. Страна, в которой за три десятилетия было три революции и все три успешные. Люди, которых убивали миллионами, но они все равно не отказались от свободы. Вдохновляющая мир нация: от Гонконга до Ближнего Востока – на борьбу с диктаторами. "Голову" именно этой нации Си хочет принести тайванцам, гонконгцам и другим людям во всем мире, чтобы показать – бороться нет смысла, диктатуры сильны, подчинитесь, чтобы выжить.

Лидеры мощных мировых демократий знают, с чем имеют дело, и готовятся. От Вашингтона до Берлина, от Токио до Парижа, от Лондона до Оттавы – в каждом уголке земного шара идет подготовка к минимум десятилетию нестабильности, турбулентности и войн.

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Даже когда они спорят о том, какую поставить цену на нефтяной прайс-кеп или стоит ли ограничивать цену газа, о субсидиях для "зеленых" технологий и оборонных проектах, они все равно готовятся к войне. Дискуссии – неотъемлемая составляющая демократий, и не следует их воспринимать как свидетельство наивности.

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