Российские прихвостни откровенно признались, зачем убивают мирных украинцев на Донбассе

Вчера российская армия нанесла массированный удар по жилым кварталам Славянска. Били хаотично, прямо по городу, по жилым домам. Убили шесть человек – все гражданские, в том числе дети.

Правда всплыла в крови невинных

Украинские коллаборанты Олег Царев и Игорь Димитриев (это бывший депутат из Одессы, который в 2014 году перешел на сторону РФ) прямо пишут, что удар по Славянску – это акт возмездия за обстрел Белгорода.

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То есть, значит, на словах российское руководство якобы освобождает Славянск от "нацистов", потому что его жителей "подавляют бандеровцы". А на самом деле – намеренно убивает жителей Славянска, чтобы отомстить Украине.



Коллаборант Царев откровенно признался, что Россия умышленно убивает гражданское население Украины / Скриншот сообщения

Убивают тех, кого сами же называют "русскими". Причем россияне открыто пишут, что это показательная карательная акция за Белгород. Даже не пытаются уже строить дурака и делать вид, что это не они.

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