Ничто не забыто

Никто ничего не забудет. Разве можно забыть Мариуполь, Харьков, Николаев, Чернигов, Сумы, Херсон и Чаплино?

Мы вам, скотам, напомним о каждой потерянной жизни. Каждом разрушенном доме. Каждой разлученной семье.

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Напомним каждую ракету, каждую мину, каждый снаряд. Наших искалеченных бойцов напомним. Нашу обожженную землю. Пролитую кровь наших земляков, призывающую к мести, вспомним. И месть придет.

Даже если нам для освобождения наших территорий понадобятся годы – мы будем воевать с вами ровно столько, сколько понадобится, пока не закопаем в землю последнего оккупанта и не притопчем ногой могильный холмик над его гнилым тельцем.

Эпоха позора россии только началась

За три дня до Киева, говорите? За неделю до Львова? Вторая армия мира? Одна страна, один президент, одна победа? Вы еще не начинали? Можно ли было об**баться больше? Ну, для россии, как известно, границ нет. Есть только горизонт, но я и так доволен. Неплохо получилось.

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Несостоятельность, некомпетентность, безудержное пропагандонство, полная потеря связи с реальностью – это часть ментального портрета современной путинской россии.

Мне ее совсем не жалко. Даже если она полностью сгорит в ядерном огне, который сама с удовольствием разжигает, то только воздух на планете станет чище и система коллективной безопасности заработает.

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