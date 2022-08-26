Второе – создать угрозу техногенной катастрофы и затребовать гуманитарное перемирие.
Важно кремль цинично проник в украинский тыл
Действия россии
кремль ведет террористическую войну. Сначала под чужим флагом создает проблему, а затем назначает цену за ее решение.
Либо создает угрозу и называет цену за отказ от ее реализации.
путин ведет террористическую войну / Фото Getty Images
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