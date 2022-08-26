Друге – створити загрозу техногенній катастрофі та вимагати гуманітарного перемир'я.
Важливо кремль цинічно проник в український тил
Дії росії
кремль веде терористичну війну. Спочатку під чужим прапором створює проблему, а згодом призначає ціну за її вирішення.
Або створює загрозу і називає ціну відмови від її реалізації.
путін веде терористичну війну / Фото Getty Images
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