Друге – створити загрозу техногенній катастрофі та вимагати гуманітарного перемир'я.

Важливо кремль цинічно проник в український тил

Дії росії

кремль веде терористичну війну. Спочатку під чужим прапором створює проблему, а згодом призначає ціну за її вирішення.

Або створює загрозу і називає ціну відмови від її реалізації.

путін веде терористичну війну / Фото Getty Images

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