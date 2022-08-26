Ніщо не забуте

Ніхто нічого не забуде. Хіба можна забути Маріуполь, Харків, Миколаїв, Чернігів, Суми, Херсон та Чаплине?

Ми вам, скотам, нагадаємо кожне загублене життя. Кожен зруйнований будинок. Кожну розлучену сім'ю.

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Нагадаємо кожну ракету, кожну міну, кожен снаряд. Наших скалічених бійців згадаємо. Нашу обпалену землю. Пролиту кров наших земляків, що волає до помсти, згадаємо. І помста прийде.

Навіть якщо нам для звільнення наших територій знадобляться роки – ми воюватимемо з вами рівно стільки, скільки знадобиться, доки не закопаємо в землю останнього окупанта і не притопчемо ногою могильний горбок над його гнилим тільцем.

Епоха ганьби росії тільки почалася

За три дні до Києва, кажете? За тиждень до Львова? Друга армія світу? Одна країна, один президент, одна перемога? Ви ще не починали? Чи можна було обі**атися більше? Ну, для росії, як відомо, кордонів немає. Є тільки обрій, але я й так задоволений. Непогано вийшло.

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Неспроможність, некомпетентність, нестримне пропагандонство, повна втрата зв'язку з реальністю – це частина ментального портрету сучасної путінської росії.

Мені її зовсім не шкода. Навіть якщо вона повністю згорить у ядерному вогні, який сама із задоволенням розпалює, то тільки повітря на планеті стане чистіше і система колективної безпеки запрацює.

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