Сколько тысяч оккупантов должны лечь в Украине, чтобы россияне остановили войну

Вот мне любопытно. Какие потери должны быть у россиян (в десятках или сотнях тысяч убитых, раненых, искалеченных), чтобы вместо единичных возгласов и всхлипов в обществе поднялся вой? Есть ли такая цифра?

Рабы привыкли терпеть

Могут ли при отсутствии гражданского общества вообще возникать антивоенные организованные настроения? Я понимаю, что войны типа нет. Но в какой-то момент не заметить, что она есть, невозможно!

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Или для этого надо бить из РСЗО по воронежу или белгороду? По жилым кварталам? Ну, этого мы не делаем и делать не будем. И что тогда?

У меня впечатление, что эта бледная поганка путин пристроился к россии сзади, задрал ей юбку и тр**** ан***но, как только может своим щекотуном, а эта здоровая видавшая виды тетка стоит себе в колено-локтевой и приговаривает: "Эт он не всурьез, эт он, баловник, не е**т, а гладит, эт он любя".

Абсурдность происходящего в том, что все происходящее с самого начала лишено смысла, логики в настоящем и не имеет никакого положительного результата для россии в будущем. Лишено любых перспектив и может привести лишь к тяжелым последствиям во всех сферах: в экономике, политике, социальной сфере.

россияне вынесли смертный приговор сами себе

Причем поражение на всех фронтах было очевидным еще до начала боевых действий и стало неоспоримым даже для ярых Z-патриотов сразу после провала блиц-крига.

Но нит. Не стало неоспоримым. Для этого нужны мозги у руководства, а страх перед гнидой-диктатором плохо влияет на умственные функции подданных. Или нужно гражданское общество, которое решительно скажет: "Хватит! Обо**ались? И будет".

Интересное 8 сентября россия осознала, что неспособна победить ни при каких обстоятельствах

Но откуда в примитивной постсоветской диктатуре гражданское общество на 22-м году правления гбистского ничтожества? Нет его. Поэтому ждем, пока количество трупов россиян достигнет определенного условно-критического уровня. Если такой уровень вообще достижим.

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