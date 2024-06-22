Донетчина и Луганщина – приоритет, другие отрезки – для различных действий, например оттягивание сил и средств, проверка украинских позиций и оборонительных возможностей, осуществление конкретных намерений по занятию тех или иных стратегически важных точек. Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко сказал 24 каналу, что это давление будет продолжаться.

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Почему россияне сейчас самые активные

По словам Федоренко, есть три причины, с чем может быть связана активность противника:

погодные условия, которые способствуют оккупантам;

враг подготовил определенное количество личного состава и техники для активных ударно-штурмовых действий;

логистика международной военной помощи, которая поступает в Украину.

Чтобы сполна "насытить" Силы обороны, нужно время. Соответственно россияне используют "окно возможностей", чтобы достичь максимальных успехов на поле боя. Однако существенных тактических успехов все равно добиться не могут.

Это очень бесит диктатора Путина. Он дает все новые и новые команды на конкретных отрезках, какие должны быть результаты, к каким датам. Однако Силы обороны иногда делают абсолютно невозможное,

– отметил Юрий Федоренко.

"То, что математически нельзя пересчитать и спрогнозировать. Украинский ум, креатив, поддержка нации, профессионализм – дают нам возможность перехватывать динамику, держать ее стало и не давать противнику реализовать общий замысел, который он поставил перед собой", – добавил комбат.

Какая сейчас ситуация на поле боя

Генштаб сообщил, что по состоянию на 22 июня самая тяжелая ситуация на Покровском и Северском направлениях. За сегодня произошло 21 и 13 боевых столкновений соответственно. Украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории.