"Феникс" сжигает врагов: пограничники продемонстрировали, как уничтожают НРК оккупантов

Россияне ежедневно несут на фронте значительные потери военной техники. Бойцы пограничного подразделения "Феникс" уничтожают российские наземные роботизированные комплексы.

Военные продемонстрировали результаты своей работы в социальных сетях.

Что известно о работе подразделения?

Бойцы пограничного подразделения "Феникс" развернули масштабную охоту на российскую пехоту, беспилотники и РНК на Торецком направлении. Благодаря системной работе операторов БПЛА удалось существенно снизить наступательный потенциал оккупантов на этом участке фронта.

Оккупанты пытаются использовать наземные дроны для минирования и подвоза боекомплекта, однако эти попытки оперативно пресекаются точными ударами.

Подразделение "Феникс" продемонстрировало результаты своей работы: смотрите видео

Напомним, что оккупанты продолжают ежедневно нести серьезные потери. Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки россияне потеряли 1210 солдат и много техники.