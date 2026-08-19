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24 Канал Новости Украины Прикордонники підрозділу Фенікс масово знищують російські наземні роботи та дрони під Торецьком
19 августа, 01:45
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"Феникс" сжигает врагов: пограничники продемонстрировали, как уничтожают НРК оккупантов

Даниил Жоров

Россияне ежедневно несут на фронте значительные потери военной техники. Бойцы пограничного подразделения "Феникс" уничтожают российские наземные роботизированные комплексы.

Военные продемонстрировали результаты своей работы в социальных сетях.

Что известно о работе подразделения?

Бойцы пограничного подразделения "Феникс" развернули масштабную охоту на российскую пехоту, беспилотники и РНК на Торецком направлении. Благодаря системной работе операторов БПЛА удалось существенно снизить наступательный потенциал оккупантов на этом участке фронта.

Оккупанты пытаются использовать наземные дроны для минирования и подвоза боекомплекта, однако эти попытки оперативно пресекаются точными ударами.

Подразделение "Феникс" продемонстрировало результаты своей работы: смотрите видео

 

 

 

Напомним, что оккупанты продолжают ежедневно нести серьезные потери. Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки россияне потеряли 1210 солдат и много техники.