Військові показали результати своєї роботи у соцмережах.

Що відомо про роботу підрозділу?

Бійці прикордонного підрозділу "Фенікс" розгорнули масштабне полювання на російську піхоту, безпілотники та РНК на Торецькому напрямку. Завдяки системній роботі операторів БпЛА вдалося суттєво знизити наступальний потенціал окупантів на цій ділянці фронту.

Окупанти намагаються використовувати наземні дрони для мінування та підвезення боєкомплекту, проте ці спроби оперативно припиняють точними скидами.

Підрозділ "Фенікс" показав результати своєї роботи: дивіться відео

Нагадаємо, що окупанти продовжують щодня зазнавати серйозних втрат. Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу росіяни втратили 1210 солдатів та багато техніки.